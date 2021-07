Il Cinema Alfieri fa il bis, dal 30 luglio al via la rassegna cinematografica all'aperto

Il Cinema Alfieri fa il bis e ripropone, come l'anno scorso, una rassegna cinematografica all'aperto organizzata nel chiostro della parrocchia Sacra Famiglia. Cinque film, italiani e stranieri, dal 30 luglio al 5 settembre, proiettati ogni weekend dal venerdì alla domenica alle 21.

«Nonostante la crisi del cinema e delle sale cinematografiche abbiamo deciso di raddoppiare l'offerta - spiega Sabino Amoruso, direttore dell'Alfieri. Quelli che abbiamo affrontato sono stati tempi molto duri perché, malgrado le riaperture, l'affluenza di pubblico è stata molti ridotta». Il green pass, obbligatorio dal 6 agosto, sarà necessario per accedere al cinema ma anche alla rassegna cinematografica.

L'Alfieri, quindi, non chiuderà ma offrirà la possibilità di godersi un film anche all'aperto. «Ringrazio la parrocchia della Sacra Famiglia nella persona di don Fabrizio Colamartino per la collaborazione e la sensibilità dimostrata», conclude Amoruso.

Il prezzo del singolo spettacolo è di 5 euro, l'abbonamento a tutti e cinque il film è di 15 euro.

Il programma

30 e 31 luglio, 1 agosto

Lacci (2020, di Daniele Luchetti con Giovanna Mezzogiorno e Luigi Lo Cascio). Il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna.

6, 7 e 8 agosto

Favolacce (2020, di Damiano e Fabio D'Innocenzo con Elio Germano e Barbara Chichiarelli). Nella periferia di Roma, vive una piccola comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera apparentemente normale. Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei padri, la passività delle madri e la disperazione dei figli.

13, 14 e 15 agosto

Miss Marx (2020, di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai). Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre.

27, 28 e 29 agosto

Nomadland (2021, di Chloè Zhao con Frances McDormand). Dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, la sessantenne Fern lascia la città Empire, Nevada. Fern vuole attraversare gli Stati Uniti occidentali a bordo del suo furgone. Vincitore di tre premi Oscar.

3, 4 e 5 settembre

Volevo nascondermi (2020, di Giorgio Diritti con Elio Germano). Antonio Ligabue viene espulso dalla Svizzera e trova rifugio in Italia. Per anni vive in povertà nelle pianure alluvionali del Po, trovando conforto nella sua passione per il disegno e la pittura, fino a quando non viene notato da un critico.