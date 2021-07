GustoJazz, oggi il concerto di Gaetano Partipilo & Boom Collective

Il programma musicale del Festival GustoJazz prosegue con le esibizioni di alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.

Oggi, lunedì 26 luglio, alle ore 18 presso il Rocket in Piazza Di Vagno ci sarà la conversazione musicale con il sassofonista Gaetano Partipilo, un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.

In Piazzetta dei bambini a partire dalle 18 alle 19 il laboratorio artistico gratuito per bambini “Mani in Pasta” sul tema del riciclo, a cura dell’artista Bice Perrini - Coloribo. Per l’occasione, verrà offerto un piccolo rinfresco ai bambini partecipanti, in collaborazione con Sottovoce.

In Piazza Abbazia a partire dalle ore 20 “Aperitivo in Jazz” ed alle 21.30 concerto di Gaetano Partipilo & Boom Collective.

L'idea Boom Collective è nata tre anni fa: lo scopo è stato quello di mettere insieme alcuni dei musicisti pugliesi più interessanti con l'obiettivo di presentare una visione multi-angolo della Puglia con un'esperienza multidimensionale. Boom Collective vuole mostrare un modo non stereotipato di fare arte e vuole esplorare la tradizione pugliese con una prospettiva moderna. Boom Collective inizia a farlo con la musica. Musica che riflette molte influenze come jazz, rock, avant-garde, soul, pop, indie.

Formazione: Angela Esmeralda (voce), Carolina Bubbico (voce e tastiere), Gaetano Partipilo (sax e tastiere), Federico Pecoraro (basso elettrico), Dario Congedo (batteria), Nicola Farina (fonico).

Martedì 27 luglio in Piazzetta dei Bambini dalle 18 alle 19, laboratorio artistico gratuito per bambini “Mani in Pasta” sul tema dei murales, a cura dell’artista Bice Perrini - Coloribo. Per l’occasione, verrà offerto un piccolo rinfresco ai bambini partecipanti, in collaborazione con Sottovoce.

A partire dalle ore 20 in Piazza Abbazia “Incontro del Gusto: Noi siamo il Cuore della Puglia - Italian Excellence”. Grano, vino, olio, cereali, latte e loro derivati, una Puglia tutta da assaporare e da ammirare. Come fare rete tra Istituzioni e Produttori per una economia resiliente. A parlarne con la giornalista Annamaria Natalicchio, il Presidente dell’Associazione “Cuore della Puglia” Davide Carlucci, Sindaco di Acquaviva delle Fonti, il Vicesindaco di Corato Beniamino Marcone, il tecnico Granoro Emanuele Palmieri, la biologa nutrizionista Lucia Palmieri.

Il paniere di Cuore della Puglia è formato, tra gli altri, dai seguenti prodotti di eccellenza: la Cipolla rossa di Acquaviva; il Pane DOP e le Lenticchie di Altamura; il Coniglio ripieno di Casamassima; il Cece nero di Cassano delle Murge; il Pane da lievito madre Cellamare; la Salsiccia di cavallo e il Canestrato Pugliese DOP di Corato; il Pallone di Gravina; la Farinella di Putignano; il Grano buono di Rutigliano; la Faldacchea e la Ciliegia Ferrovia di Turi.

A seguire, alle ore 21.00 in Piazza Abbazia, “Cooking Show con pasta d’autore”.

Preparazione di primi piatti dal vivo e degustazione con ticket, in collaborazione con il Pastificio Granoro e la brigata del “Pentolo”. Le ricette: Penne bi-rigate Granoro Dedicato all’ortolana (con cipolla rossa di Acquaviva); Casareccia Granoro Dedicato con salsiccia a punta di coltello, rucola, pomodorini e Canestrato Pugliese DOP.

La serata proseguirà con il Dj Set a cura del noto Dj producer Fabio Tosti che proporrà una selezione in vinile di musica Jazz, Bossa, Jazz House.

La terza edizione del Festival GustoJazz è stata inaugurata mercoledì 21 luglio e proseguirà fino a domenica 1 agosto 2021. Oltre al programma degli appuntamenti, nelle vie dello shopping di Corato c'è “Shopping Art”: un'esposizione di artigianato locale e artistico realizzato in collaborazione con il Comitato “Via Francigena del Sud-Corato”.

La manifestazione è promossa dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per “Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche”. Tutte le attività si stanno svolgendo nel rispetto della normativa vigente per il contrasto all’emergenza epidemiologica. Infatti, per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno: è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.

«Musica jazz in tutte le sue forme - dichiara il direttore artistico Alberto La Monica - coniugata con l’enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio. Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti.

L’emergenza sanitaria ci obbligha al rispetto dei protocolli previsti e dunque anche a limitare il numero degli spettatori che potranno fruire degli eventi. Ma proprio per questo abbiamo messo in campo tante attività rivolte ad un pubblico eterogeneo, che speriamo possano rappresentare una offerta culturale appetibile per tutti i gusti ed esigenze.

Una nota a parte meritano le attività previste per i bambini che invitiamo numerosi a sperimentarsi nei caldi pomeriggi estivi. L’obiettivo è far diventare GustoJazz il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando piazze e spazi aperti, Piazza Abbazia, Piazzetta dei Bambini, Piazza Cesare Battisti ed il Parco Comunale».

Per informazioni: INFO-POINT Piazza Sedile n.45, Corato, telefono: 080-8720861

Facebook: gustojazz

Main Sponsor: Torrevento

Project Partner: Granoro, Caseificio Santarella, Terra Maiorum, Ausonia Vivai, Studiocinque

Partner: Molino Casillo, FAS, Fariello Car Point, Sethi, Masseria Posta Di Mezzo, Concessionaria AMICAR, Martincart, Ostaria Povero Pesce, Beton Corato, Stolfa Arredamenti

Media Partner: CoratoLive, Corato Viva, Radio Selene

L'Associazione Culturale Art Promotion ringrazia per la collaborazione: Sottovoce, Rocket King Pub, Comitato “Via Francigena del Sud-Corato”, Camper Club, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici “Luciano Tandoi”, Consorzio “Terre di Castel del Monte”.