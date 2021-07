Domani la finale della 33° "Nota d'Oro". Sul palco anche i Jalisse

Dopo il rinvio a causa del maltempo, la finale della 33°edizione della "Nota d'Oro" si terrà domani, sabato 24 luglio, in piazza Cesare Battisti, con il confronto tra coloro che hanno superato la semifinale e coloro che provengono dalle vittorie nello Star Talent 2021.

L'evento inizierà alle 20 con ospite il duo Jalisse, vincitore del Festival di Sanremo 1997, quarto classificato all’Eurovision Song Contest di Dublino e con una lunga carriera artistica. Il duo Jalisse siederà anche in giuria e canterà alcuni dei suoi successi.

Il festival, organizzato dal direttore artistico Aldo Scaringella e presentato da Franco Tempesta, si svolge col patrocinio del Comune di Corato ed è stato inserito nel cartellone di eventi "Sei la mia città". I posti sono limitati per le norme di distanziamento, si può accedere solo con invito e su prenotazione. La giuria è composta da Anna Ciliberti, Maurizio Pellegrini, Maurizio Di Pantaleo e i Jalisse. Premi bonus extra saranno individuati da Pasquale Arbore (“Un testo per la Vita” in ricordo di Dj Squalo Claudio Arbore); dalla famiglia Modugno (“Premio Io per la Musica” in ricordo del cantautore Carlos Modugno); da Gerardo Strippoli (“Premio della Critica Pro Loco Quadratum”); da Franco Buonomo (“Premio Presenza Scenica Granoro”) e (“Bonus Teatro Amatoriale”) e da Franco Contabile (“Premio Simpatia Radio Florlevante Terlizzi”).