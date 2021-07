Presentato a Cannes l'Apulia Film Forum: è diretto da Alberto La Monica

Domenica a Cannes la Fondazione Apulia Film Commission ha presentato la XII edizione di "Apulia Film Forum" che si terrà online e a Brindisi nei giorni 7, 8 e 9 ottobre. Il programma del mercato di coproduzione è stato annunciato ieri nella conferenza stampa svolta all'Italian Pavilion allestito nell'Hotel Majestic sulla Croisette. All'incontro sono intervenuti Simonetta Dellomonaco, President Apulia Film Commission, Antonio Parente, General Manager Apulia Film Commission, Alberto La Monica, Apulia Film Forum Director, Mira Staleva, Head of Sofia Meetings e Katriel Schory, Expert International Co-productions, Markus Lehner - Eurimages Project Manager.

L'obiettivo di Apulia Film Forum è favorire l'incontro e le partnership fra produttori, distributori, autori e registi, pugliesi e internazionali, affinché sviluppino buone sinergie per realizzare i progetti filmici in coproduzione e quindi la scelta della Regione Puglia per le lavorazioni dei loro film. Ai partecipanti viene offerta la possibilità di presentare e discutere i progetti filmici avendo così l'opportunità di "testarli" nella loro fase di sviluppo e, soprattutto, di entrare in contatto con potenziali cofinanziatori.

Il programma si articolerà nell'arco delle tre giornate previste e mira a diffondere la conoscenza dei servizi erogati dalla Fondazione Apulia Film Commission nel settore audiovisivo, delle location e delle potenzialità del territorio regionale. Inoltre, è prevista una sessione di incontri one-to-one dei partecipanti con differenti produttori italiani ed internazionali invitati ad ascoltare i progetti selezionati. A ciò si aggiungeranno sessioni dedicate alla promozione e valorizzazione dei straordinari territori pugliesi, utili a far conoscere a tutti i produttori partecipanti la Puglia, che da sempre si distingue anche per le sue qualità culturali e di forte attrazione turistica in tutto il suo territorio.

Anche in questa edizione prosegue l'apertura ai progetti di animazione, in linea con le finalità e funzioni istituzionali previste nello Statuto della Fondazione Apulia Film Commission, quali la promozione in Puglia di iniziative nel settore della produzione audiovisiva anche digitale, ed assicurare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze dei professionisti pugliesi, la ricerca, lo studio e la sperimentazione, al fine di costituire un polo di eccellenza nel settore audiovisivo.

Si rinnovano come sempre le due sezioni Italia ed Estero. La sezione Italia è rivolta a progetti audiovisivi di produttori nazionali in cerca di coproduttori stranieri. La sezione Estero è rivolta a progetti audiovisivi di produttori provenienti da qualunque altra parte del mondo in cerca di coproduttori o produttori esecutivi italiani.

Per accedere ad entrambe le sezioni, i progetti filmici - lungometraggi di finzione, di animazione o documentari di lungometraggio - devono essere in fase di sviluppo, avere almeno il 30% del budget assicurato, e prevedere che le lavorazioni siano realizzate in tutto o in parte in Puglia (si precisa che non vi è obbligo di esplicita ambientazione nel territorio regionale).

Cliccando qui è possibile scaricare l'Avviso Pubblico e la Scheda d'Iscrizione. L'iscrizione è gratuita, la scadenza per iscrivere i progetti è il 31 agosto. La selezione dei progetti partecipanti sarà effettuata da una Commissione di valutazione, tenendo conto dei requisiti di ammissibilità, e gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/.

Con l'Apulia Film Forum, in linea con le azioni strategiche della Regione Puglia, la Fondazione Apulia Film Commission promuove le attività culturali legate all'audiovisivo e rafforza la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e del territorio pugliese, incrementando sia il cineturismo che l'attrattività delle location pugliesi per i produttori cinematografici e gli stakeholders di tutto il mondo.

L'Apulia Film Forum è realizzato dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia - Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, Interventi per la Tutela e Valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale.