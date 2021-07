Mario Biondi in concerto a Corato, da oggi via alla vendita dei biglietti

Sono vendita da oggi in vendita i biglietti per il concerto di Mario Biondi che si terrà a Corato il 25 luglio alle 21.30 (cancelli aperti dalle 20) nel parco comunale, all'interno della terza edizione del Festival GustoJazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica. I biglietti potranno essere acquistati online su vivaticket o nei punti vendita autorizzati.

«Abbiamo proposto delle formule di prezzo accessibili a tutti ed estremamente convenienti rispetto al rilievo dell’artista ed alla media dei prezzi dei concerti - afferma il direttore artistico Alberto La Monica - proprio perché il Festival Gustojazz si svolge grazie al sostegno della Regione Puglia e del Comune di Corato che intendono rendere disponibile l’offerta culturale ad una platea di utenti il più ricca possibile. Tutti gli altri eventi sono gratuiti».

Le tipologie di biglietti messi in vendita sono tre ai seguenti prezzi (escluso diritti di prevendita): posti GustoJazz 35 euro; posti Jazz 25 euro; posti Gusto 25 euro.

Mario Biondi, nativo di Catania, si caratterizza per la sua straordinaria voce calda e pastosa, affinata in tanti anni di live, che ha reso inevitabili i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, tre delle più belle voci black di sempre. Da questo momento tanti i successi che lo hanno portato ad importanti collaborazioni tra cui il leggendario compositore americano Burt Bacharach, Al Jarreau, James Taylor Quartet, Omar, Leon Ware e Chaka Khan, Claudio Baglioni e Renato Zero. Nel 2016 il crooner catanese ha pubblicato il suo primo greatest hits, intitolato Best of Soul, con il meglio di 10 anni di attività in due cd a cui si aggiungono 7 brani inediti. Le languide sonorità brasiliane sono il fulcro tematico di Brasil, registrato e prodotto nel 2018 in un anno di lavoro a Rio de Janeiro da Mario Caldato e Kassin. A giugno 2020 ha pubblicato l’EP digitale “Paradise Alternative Productions”. L’8 dicembre Mario ha pubblicato il singolo natalizio “This Is Christmas Time”. Il 15 gennaio 2021 esce “Cantaloupe Island (DJ Meme Remix)”, singolo che anticipa l’imminente pubblicazione del nuovo disco. Si tratta di una reinterpretazione del classico di Herbie Hancock pubblicato nel 1964 all’interno dell’album Empyrean Isles, a cui si aggiunge l’impronta disco del produttore brasiliano DJ Meme. Il 29 gennaio 2021 viene pubblicato “Dare” che sarà presentato a Corato.

Per informazioni: Info point piazza Sedile, 45, Corato; tel. 080.8720861. Facebook: gustojazz. CoratoLive.it è media pèartner del festival. Clicca qui per consultare tutti gli eventi.