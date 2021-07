Aelle finalista del contest Luce Music Festival, potrebbe aprire il concerto di Fulminacci

Alessandro Lauretti, in arte Aelle, lo avevamo conosciuto lo scorso aprile, quando ci parlò del suo secondo singolo pubblicato a febbraio: "Due treni", brano poi passato in programmazione anche su Rai Radio2 Indie. Il suo esordio è avvenuto nel 2020, anno della pandemia, con il primo brano: "Gaia".

Aelle è uno dei due finalisti del contest creato da Luce Music Festival, il grande concerto estivo che vedrà esibirsi in tutta la Puglia, artisti del calibro di Niccolò Fabi, M¥SS KETA, Ghemon, Ludovico Einaudi, Colapesce e Dimartino, Carl Brave, Gianna Nannini e Francesco De Gregori. In caso di vittoria, l'artista coratino aprirà il concerto del cantautore romano Fulminacci, in programma il 18 luglio a Bitonto.

«Sono felicissimo di quest'opportunità per tante ragioni. - commenta il giovanve cantante - Innanzitutto è un modo (stupendo) per tornare a suonare dopo quasi due anni di inattività: finalmente potrei portare dal vivo il mio progetto solista nato nella primavera del 2020 in piena pandemia, e quindi una miccia ancora inesplosa. É un progetto in cui credo molto e in cui finalmente dopo anni di tentativi mi rispecchio, fatto di chitarre ma anche di elettronica, fatto di canzone d'autore ma anche di sonorità e temi moderni».

«Sarebbe un onore per me aprire il concerto di Fulminacci perché l'ho scoperto per caso sul palco del Primo Maggio a Roma nel 2019: in quell'occasione mi stregò quel ragazzo "normale" ancora sconosciuto che al suo primissimo live, con la spavalderia dei vent'anni rappa (una canzone difficilissima) e suona la chitarra davanti a 50 mila persone. La vedrei come la chiusura di un piccolo cerchio che ne ha aperti tanti altri nel corso di questi anni. E poi sarei contentissimo di portare dal vivo uno spettacolo un po' particolare col mio batterista, e prima ancora amico ritrovato, Michele Gallo».

«Insieme stiamo mettendo su un live a metà strada tra il rap (con le basi e l'elettronica) e il classico concerto da band (con batterie e chitarre dal vivo): sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e sono molto curioso del riscontro che avrà nel pubblico. L'invito quindi è di continuare a sostenermi cliccando mi piace sul post del Luce Music Festival, in cui è presente una versione live registrata in stazione del mio ultimo singolo Due Treni. Ringrazio con tutto il cuore le tantissime persone che mi hanno dedicato il loro tempo e le loro energie, con un semplice like o condividendo con chiunque il mio obiettivo: non mi aspettavo tutto questo amore, arrivato anche da parte anche di sconosciuti che hanno deciso di credere in me.

Qui il link per votare. La dead line è fissata per domani alle 10.00.