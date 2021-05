Dopo il singolo, ecco il video. È uscito nei giorni scorsi il video di "Flop Gold", l'ultimo lavoro della cantautrice coratina Ilaria Recchia, in arte “Ryah”.

Il brano - pop dalle sfumature R&B - incoraggia a non arrendersi, a lottare per raggiungere i propri obiettivi nonostante le salite e gli scivoloni, è un invito ad amarsi anche per i propri sbagli e per le occasioni sprecate, ricordando che c’è sempre un’altra chance. Nel video i due protagonisti, un pugile ed una ballerina di danza classica, incarnano perfettamente l’anima del testo: si allenano duramente, cadono, si rialzano e come arabe fenici si risollevano dai loro errori per rinascere più forti di prima.

Il sinfgolo, prodotto da Andrea Piraz, distribuito dalla Tempo Records (etichetta discografica del producer di fama internazionale Big Fish) e registrato nei sui studi di Cagliari, è stato scritto e composto interamente da Ryah, ed è il primo di otto nuovi lavori frutto delle sue recenti composizioni e di questa fruttuosa collaborazione.