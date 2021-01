Hope, auguri in musica in diretta sul Livenetwork

Tanto è cambiato nel 2020: ci siamo dovuti reinventare, abbiamo scoperto la necessità della virtualità per mantenere la relazione, per vivere esperienze artistiche, per accedere a luoghi e spazi interdetti dalle restrizioni.

In questa nuova modalità di partecipazione agli eventi, quest'anno non vogliamo essere da meno, iniziando in musica il 2021: su tutto il Livenetwork, domenica 3 gennaio alle ore 19:00 sarà trasmesso "Hope, auguri in musica", un concerto gratuito dei Maestri Patty Lomuscio e Gaetano Pistillo, per affidare a note e melodie la speranza di rinascita per questo nuovo anno. Interverrà in diretta anche Mario Rosini, presenta Sabino Liso.

L'evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Pugliese per la Neurodiversità.

Appuntamento dunque alla serata della prima domenica del 2021 alle ore 19:00 su tutte le pagine facebook dei portali del gruppo Livenetwork con la musica e la speranza.