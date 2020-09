Maurizio Quinto: «Un altro futuro è possibile. Da subito»

Mi chiamo Maurizio Quinto e mi candido al ruolo di Consigliere Comunale nella lista “Direzione Corato con Gino Perrone Sindaco”.

Sono un docente universitario, e tra i diversi incarichi ricopro anche il ruolo di Delegato del Rettore ai Sistemi Informativi e di componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Per chi volesse saperne di più sul mio conto, è disponibile on-line un breve curriculum nel mini-sito che ho realizzato per questa occasione, all’indirizzo www.maurizioquintocomunali2020.it

La mia candidatura nasce dalla voglia di mettere a disposizione della comunità il bagaglio di esperienze e di competenze che ho accumulato durante il mio percorso lavorativo, sia come docente universitario, sia come amministratore in istituzioni pubbliche. Questo desiderio è cresciuto in me, soprattutto in questo ultimo periodo, anche a seguito dell'ormai intollerabile stato di degrado della nostra città. Ho avuto modo di confrontarmi con amici, cittadini, imprenditori, commercianti: per tutti, l'assenza di una guida politica e di una amministrazione stabile ed attiva ha portato Corato in una situazione di decadenza che non è più accettabile. Abbiamo bisogno di riattivare i processi virtuosi che hanno portato in passato la nostra città ad essere un punto di riferimento per altre amministrazioni del territorio. È necessario ripartire, al più presto, far sì che si sprigionino nuovamente le energie che sono racchiuse nella nostra comunità, ed impegnarci, tutti, per risollevare le sorti del nostro paese.

Come consigliere comunale, mi piacerebbe impegnarmi per dare un contributo nei settori della cultura e della scuola, dei nuovi servizi digitali per il cittadino e della qualità e del controllo dell’ambiente. Mi piacerebbe inoltre aiutare Corato ad avere un respiro più internazionale, grazie alle conoscenze accumulate durante i miei viaggi ed i miei soggiorni a lungo termine in Svizzera, negli Stati Uniti ed ultimamente in Cina: tre realtà completamente differenti tra loro e dalla nostra, ma che proprio per questo motivo mi hanno dato la possibilità di ampliare i miei orizzonti culturali, crescendo professionalmente ed umanamente. In particolare, sotto questo ultimo profilo, queste esperienze mi hanno dato la possibilità di apprezzare le differenze, di imparare ad ascoltare prima di esprimere le mie opinioni, di cercare di mettermi nei panni degli altri prima di esprimere giudizi.

E non mi manca l'entusiasmo e la voglia di affrontare questa nuova esperienza! Un altro futuro è possibile. Da subito.

Maurizio

Tutte le info ed il modulo di contatto su www.maurizioquintocomunali2020.it