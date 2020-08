Regionali, Antonio Di Gioia ufficializza la candidatura con "Italia in Comune"

A sostegno della candidatura a presidente della regione del governatore uscente Michele Emiliano, nella lista Italia in Comune che fa capo in Puglia al sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, il dott. Antonio Di Gioia ufficializza la sua corsa alle regionali nelle sottoscrizioni Bari, Brindisi e Bat.



«Metto al servizio dei cittadini e della comunità sociale e professionale la mia esperienza e le mie competenze relativamente ai temi della salute, del welfare, dello sviluppo sostenibile e del terzo settore», dice Di Gioia.

Dirigente psicologo nella Asl Bat, nel dipartimento di dipendenze patologiche, già Presidente dell’Ordine degli psicologi della regione Puglia. Tra le esperienze professionali vanta numerose collaborazioni con diversi enti e cooperative del terzo settore, centri servizi per la famiglia e Sprar. Già componente della Corte d'appello sezione minorile Bari, è anche commissario della commissione Consulta della scuola di psicoterapia presso il Miur.

«Ho deciso di impegnarmi per lottare contro le diseguaglianze e difficoltà per garantire adeguata assistenza per tutti. Serve dare continuità alla legge che ha istituito il Consiglio sanitario regionale. Il diritto all'assistenza psicologica deve restare un diritto esigibile dalla comunità in tutti i contesti della vita quotidiana” continua Di Gioia.

Grande attenzione al benessere della collettività, investendo sul welfare, favorendo protocolli d’intesa tra il sistema sanitario regionale e gli enti locali, nonché il convenzionamento ed accreditamento degli studi privati di psicologia e psicoterapia. Occorre valorizzare le risorse e le professionalità dei giovani.

«Condivido questo percorso con persone competenti in ambiti specifici, la mia volontà è quella di portare tutti i cittadini in regione, con grande attenzione all’assistenza psicologica e alle relazioni. La nostra terra ha bisogno di promuovere il benessere della collettività».