L'Udc sull'aggressione in largo Abbazia: «​Storie di cui non vogliamo più sentir parlare»

L’Udc esprime solidarietà e vicinanza alle famiglie delle due ragazze coinvolte nell'aggressione avvenuta venerdì scorso in largo Abbazia.

«Storie di cui non vogliamo più sentir parlare» fa sapere il partito in una nota. «Storie che non vogliamo che più appartengano alla nostra Città. L’episodio di violenza accaduto in piazza Abbazia venerdì scorso ai danni di due giovani ragazze è simbolo di una profonda ferita che da tempo dilania Corato, colpita molto spesso proprio nel suo cuore pulsante. Nulla può giustificare la violenza, nulla deve legittimare l’inciviltà e l’indifferenza da cui questi vili accadimenti sono caratterizzati».

«Il nostro impegno è e sarà quello di ridare dignità alla città di Corato» ha dichiarato Vincenzo Labianca, coordinatore e segretario del partito.