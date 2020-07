Il Partito Socialista italiano sceglie De Benedittis: «Aderiamo al suo progetto»

Il segretario provinciale del Partito Socialista italiano, Claudio Altini, in una nota rivolta ai sostenitori del P.S.I., ha ribadito l’impegno a sostenere, come nella scorsa tornata elettorale, il candidato Sindaco per la città di Corato Corrado De Benedittis.



A tal fine, concorrerà a dare forza alla lista civica “Rimettiamo in moto la città”. «Nel ribadire l'impegno a sostenere il candidato sindaco Corrado De Benedittis - spiega Altini - aderiamo e sosteniamo convintamente il progetto di città da lui rappresentato».

A livello regionale, inoltre, il Partito Socialista, insieme a Sinistra Italiana, Verdi e movimento civico La Forza ha dato vita alla lista “Puglia Solidale e Verde”. «È opportuno ribadire il sostegno alla convergenza CAP70033 Casa della Politica Corato – spiega il prof. Antonio Marcone, coordinatore del P.S.I. di Corato. Ci impegniamo - continua - perché l'anima socialista, a Corato, abbia la propria rappresentanza nella imminente tornata elettorale».