L’on. Lorenzo Cesa inaugura la sede cittadina dell’Udc

Sarà il segretario nazionale dell’Udc, on. Lorenzo Cesa, ad inaugurare il comitato elettorale cittadino. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle ore 20.30 nei locali di corso Garibaldi 122. Sarà l’occasione per presentare il nuovo coordinatore cittadino.



«La presenza dell’on Cesa a Corato – commentano dall’Udc - riveste particolare importanza in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali».