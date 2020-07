Longo in corsa per la fascia tricolore, giovedì il comizio di apertura della campagna elettorale

“Il coraggio di cambiare”. È così che Longo ha deciso di intitolare il proprio comizio di apertura per le prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è per giovedì, 30 luglio, alle ore 20.30. Il comizio si terrà in largo Plebiscito nel rispetto delle procedure previste per il contenimento e il contrasto del Covid-19. Oltre al candidato sindaco dei Cinque Stelle, Niccolò Alessandro Longo, saranno presenti: Angela Bruna Piarulli (portavoce al Senato), Mario Furore (portavoce al Parlamento Europeo) e Grazia Di Bari (portavoce al Consiglio regionale).