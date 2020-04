Una canzone per ricordare le estati passate e raccontare quella che potremmo vivere quest'anno. In realtà una cover parodia del tormentone "D'estate non vale", successo commerciale del 2018, interpretato da Fred De Palma. L'autrice del testo alternativo è di Manuela Leone che l'ha cantato in un video, condiviso sui social.

«Lo chiamerei un "tormentone tormentato" - spiega Manuela - un brano che evoca ricordi di leggerezza e freschezza estiva, dei momenti trascorsi con le amiche quando l'unica preoccupazione era pensare quale fosse stato il nostro prossimo viaggio e dove saremmo andate nel weekend a spiegare le nostre vele».

«Il ritornello mi è risuonato prepotente nella mente al primo sole cocente di questa primavera beffarda - ricorda - e così abbiamo iniziato a sostituire le nostre scampagnate con passeggiate sul balcone, i nostri programmi di vacanza con sogni di sopravvivenza a km 0, fatti di gavettoni domestici, piscinette di plastica e verande trasformate in campeggi».

Dietro la reinterpretazione anche una vena di speranza. «In questo tentativo di reinventarci un tempo ed un modus vivendi che è insostituibile per noi gente di mare - continua Manuela - ho voluto dare alle mie amiche un segnale di presenza, solidarietà e fiducia. Si può essere vicini con la musica, i ricordi, l'ironia, laddove le condizioni non permettono altrimenti. Torneremo a ballare come in quelle sere d'estate, questa volta insieme con i nostri figli, brindando con i nostri mariti e cercando un futuro migliore fra le macerie di questo tsunami che ci ha travolto».

La bella stagione è ormai alle porte, si parla tanto di come questa strana estate verrà affrontata, cosa potremo fare e cosa no. La chiosa finale racchiude un po' quella positività che la canzone rivisitata vuole comunicare. «Se mi vengono a cercare, anche quest'estate, vale eccome»