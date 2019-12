“Cucuicchje”, musica folk e lotteria a premi: sono stati questi gli ingredienti principali del pomeriggio organizzato sabato scorso nella scuola primaria “Luisa Piccarreta” in collaborazione con le Masserie Zucaro. “Cùcue, cucuicchje e canzone: alla Piccarreta mandenime la tradizione” era il titolo scelto per l’iniziativa, in piena sintonia con la filosofia delle Masserie Zucaro che da anni sono impegnate attivamente nel trasferire ai più piccoli i valori della terra e della qualità dei suoi prodotti.

A dir poco squisiti i classici “cucuicchje”, i panzerottini fritti vuoti preparati per l’occasione. A prova di questo, le lunghe code di genitori e bambini che aspettavano il proprio turno per assaporare le specialità della masseria: un paio d’ore di svago tra gli sguardi incantati dei più piccoli intenti a osservarne la preparazione, trenini e balli con genitori e insegnanti e tanta gioia di stare insieme.

Ad animare il pomeriggio di festa l’esibizione del maestro Luigi Palumbo con suoi brani in vernacolo coratino accompagnato dal chitarrista Giuseppe Mazzilli. La musica folcloristica del duo ha creato un’atmosfera di grande armonia e divertimento che si è accesa al momento della lotteria. La lotteria organizzata dalla dirigente scolastica Grazia Maldera in collaborazione con diverse aziende coratine che hanno messo in palio i loro prodotti, ha acceso l’entusiasmo dei presenti.

La serata «è stata un’occasione festosa ma anche educativa – commentano i genitori - perché capace di insegnare a piccoli e grandi la bellezza intramontabile delle nostre tradizioni».