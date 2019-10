Ultime ore prima della Trani Night Run - La speciale corsa in notturna

Un appuntamento atteso. Un evento speciale. Semplicemente è la Trani Night Run. La Perla dell’Adriatico, con le sue bellezze e i suoi scorci incantevoli, corsa e vissuta di notte. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è in programma sabato 12 ottobre con partenza alle 21.30 da piazza Quercia.

La Trani Night Run è una corsa non competitiva, organizzata dalla società di eventi Studio360 e dall’Asd Tommaso Assi. Una festa dello sport e della corsa all’insegna del gioco e dell’entusiasmo, mirata al coinvolgimento di una platea ogni anno più ampia di partecipanti: uomini e donne, bimbi e adulti, in famiglia e comitiva, correndo o anche semplicemente passeggiando.

Il tracciato, lungo 5 oppure 8 km, a seconda dei desideri e delle necessità degli iscritti, comprenderà tutti i luoghi più amati dai tranesi e dai turisti. Perché l’iniziativa vuol essere anche questo: valorizzazione del territorio attraverso la pratica sportiva. Un binomio perfetto, con la sottolineatura originale della notte quale “cornice” dell’iniziativa.

“Con la Trani Night Run – spiega Salvatore Altomare della società Studio360 – puntiamo a ribadire un concetto per noi importante: la corsa è di tutti, va vissuta come una festa, con il sorriso. Un progetto che negli anni sta diventando sempre più grande, visto che a Trani è giunto alla sua terza edizione. Ci piace riscontrare la voglia delle persone di vivere una serata di questo tipo. È una comunità festosa e festante. Un’atmosfera unica”.

Gli iscritti avranno in omaggio un ricco pacco gara, l’accesso all’area ristoro e la t-shirt ufficiale della corsa, griffata Umbro, brand iconico per gli amanti dello sport e prestigioso sponsor tecnico in questa edizione. La stessa Umbro regalerà spettacolo e gadget durante la serata per rendere piazza Quercia un autentico “Villaggio dei runners”. Assieme a queste attività, anche la presenza di musica e spettacolo, con animazione e coinvolgimento delle palestre del territorio. A suon di “riscaldamento ballato” ci si preparerà gioiosamente verso la partenza.

“Si tratta di un evento che ci ha conquistato e che ha conquistato l’intera città – è il commento di Antonio Ferraro, responsabile organizzativo dell’Asd Tommaso Assi – Una festa incredibile e suggestiva, che funge peraltro da preludio alla Tranincorsa, che il giorno successivo (domenica 13 ottobre, ndr), sarà gara nazionale valida per il campionato italiano master individuale e di società di mezza maratona”.

La partenza, come detto, è prevista alle 21.30, ma l’appuntamento con la festa è fissato molto prima. Già alle 17 è in programma la corsa riservata ai “baby”. A seguire, tanta musica. Divertimento. Non importa chi si classifica al primo posto. Conta esserci e disseminare i propri sorrisi.

Iscrizioni al sito www.traninightrun.it.