​"Mi fascia capire", tutto quello che c’è da sapere sul babywearing

"Mi fascia capire”. Si intitola così il prossimo incontro informativo organizzato dalle Consulenti del Portare, Barbara Manichetti e Valentina Perrone, in collaborazione con la libreria Abbraccio alla Vita e Tutto in un abbraccio dedicato al babywearing.



Il 1° settembre alle 18.30 l'evento si svolgerà presso il giardino botanico Veneziani in via Ariosto a Bisceglie. Portare i bambini in fascia (babywearing) significa letteralmente indossare i bambini, insomma portarli addosso con il sostegno di una fascia o altro supporto porta bebè che però sia davvero ergonomico cioè che rispetti la fisiologia del neonato e del bambino più grande. Sarà possibile capire quali sono i bisogni del bambino e della mamma, come soddisfarli grazie a questa pratica. Infatti i bambini portati vedono soddisfatti in un solo gesto tutti i loro bisogni primari: nutrimento, calore, contenimento che sono necessari alla sopravvivenza stessa. Si parlerà dell’importanza del contatto con il proprio bambino, della fisiologia del portare, del perché portare il bimbo in fascia e dei suoi benefici. Sarà anche possibile visionare i diversi tipi di supporti portabebè che rientrano negli standard qualitativi della “Scuola del Portare”.

L’iniziativa risulterà particolarmente interessante per le neo mamme e le donne in dolce attesa, per chi ha visto portare un bimbo con la fascia ed è rimasto incuriosito. Non resteranno in disparte i papà, soprattutto quelli che amano tenere in braccio il proprio figlio. Finalmente chi ha avuto una fascia in regalo capirà come usarla, capendo cosa prova chi porta i bimbi addosso. È previsto un contributo di 2 euro in sostegno ai volontari del giardino botanico.

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi è possibile chiamare il 347.7432484 oppure scrivere in privato alla pagina fecebook di Barbara Manichetti - Consulente del Portare - Scuola del Portare.