“Mani rosse”, il film d’animazione che porta in scena il tema della violenza sulle minori

Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Roma, sarà proiettato per la prima volta in Puglia, nella giornata della festa della donna, il film d’animazione ‘Mani Rosse’ che porta in scena il delicato tema della violenza sulle minori.



Ideato dalla casa di produzione Sattva Films srl del pugliese Michele Fasano con il sostegno, tra gli altri, dell’Apulia Film Commission, ‘Mani Rosse’ verrà proiettato venerdì 8 marzo alle 19 nella Cittadella degli Artisti di Molfetta (via Bisceglie, 775), Laboratorio Urbano gestito dalla Cooperativa Kismet di Bari diretta da Augusto Masiello, moderatore dell’evento.

Il film è stato realizzato con il contribuito di Exprivia|Italtel che ha promosso la sperimentazione di tecniche innovative, quali stop motion, 2D pittorica e pittura digitale, applicate agli strumenti audiovisivi di carattere educativo-culturale. Ci sono voluti 2 anni di produzione e circa 50 specialisti di tecnologie digitali per realizzare un prodotto di animazione unico nel suo genere sia per le tecniche usate sia per il target di giovani e giovanissimi a cui è rivolto e per il delicato tema affrontato degli abusi domestici, fisici e psicologici, in particolare verso i minori e le donne.

Il film, infatti, racconta la storia di Luna, una ragazza quattordicenne, bella quanto misteriosa, che esprime il proprio talento rilasciando dalle mani un vivido colore rosso con cui realizza dei murales. Un potere che però nasconde anche una reazione alla dolorosa realtà che la vede succube di un padre violento e da cui riuscirà ad emanciparsi seguendo la propria immaginazione e creatività.

L’evento di presentazione di ‘Mani rosse’ a Molfetta sarà occasione di dibattito sulle imprese che investono in cultura e sulle opportunità offerte dal tax credit e vedrà la partecipazione di Domenico Favuzzi, a capo del gruppo Exprivia|Italtel, che presenterà le motivazioni alla base di un investimento aziendale fatto in ottica di responsabilità sociale d’impresa, Michele Fasano, produttore del film d'animazione 'Mani Rosse', Mariella Pappalepore, coordinatrice del "Club delle imprese per la Cultura" di Confindustria Bari BAT e della psicologa Antonella De Fazio con cui si discuteranno i temi affrontati nel film.

La partecipazione alla proiezione del film è aperta a tutti previa registrazione sul sito eventbrite.it.

Programma dell’evento:

19.00 – 19.45: saluti e dibattito su imprese che investono in cultura

19.45 – 20.15: proiezione medio-metraggio “Mani Rosse”

20.15 – 20.45: discussione sui temi affrontati dal film

Interverranno:

Augusto Masiello, presidente della Cooperativa Kismet di Bari che gestisce a Molfetta il Laboratorio Urbano 'Cittadella degli Artisti', moderatore dell'evento

Domenico Favuzzi, presidente di Exprivia

Michele Fasano, produttore del film d'animazione 'Mani Rosse'

Mariella Pappalepore, coordinatrice del "Club delle imprese per la Cultura" di Confindustria Bari BAT

Antonella De Fazio - Psicologa clinica e forense

Registrazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-proiezione-d...

Exprivia|Italtel

Exprivia|Italtel è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti, grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR) e la società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.