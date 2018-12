La differenziata sotto l'albero

Verrà presentata domenica 23 dicembre, alle ore 12, in via Argiro 69, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’assessore regionale all’ambiente Gianni Stea, della presidente Ager Puglia Fiorenza Pascazio e del direttore di Ager Puglia Gianfranco Grandaliano, la campagna natalizia itinerante di sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata di Ager Puglia.



«Questa iniziativa, che coinvolgerà tutte le province del territorio durante le festività natalizie - spiega Gianfranco Grandaliano - è solo un primo passo e si inserisce all’interno di un progetto più ampio, condiviso con la Regione Puglia e d’accordo con i consorzi nazionali di filiera, che si propone di sostenere l’attività dei Comuni e di raggiungere in particolare le nuove generazioni di cittadini, attraverso un'interazione costante con le scuole, che partirà già con l’anno nuovo. L’obiettivo è migliorare non solo la quantità della raccolta differenziata pugliese, ormai in costante aumento negli ultimi due anni, ma anche la qualità della stessa, nell’ambito di una economia circolare fondata sul riciclo e sul riuso».