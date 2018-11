Corgom alla fiera di “Ecomondo”: «Reduce, reuce, recycle»

Anche quest’anno la Corgom si riconferma protagonista alla fiera di Ecomondo, l’appuntamento internazionale dedicato a tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.



Novità di quest’anno è stata la presenza tra i visitatori istituzionali di Ecomondo dell’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea. L’assessore si è soffermato prevalentemente sugli stand pugliesi e tra questi la Corgom, fiore all’occhiello pugliese a livello nazionale: ha elogiato lo slogan che racchiude il core business dell’azienda coratina “Reduce, Reuce, Recycle” e si è impegnato a visitarne la sede.

Corgom si è detta «lusingata e onorata di questa meritevole attenzione da parte dell’assessore regionale» e «visti i risultati ottenuti in fiera, si è accordata con l’assessore Stea per mostrargli l’impianto e l’intero ciclo di recupero degli pneumatici fuori uso e del riutilizzo degli stessi». L’azienda coglierà l’occasione per «presentare alcuni progetti per valorizzare sempre più l’economia circolare tra cui l’utilizzo del granulo di gomma per l’introduzione degli asfalti modificati».