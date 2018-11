Maiora tra i ″Leader della crescita″ 2019

Maiora è una delle 350 aziende italiane selezionate nel Ranking “Leader della Crescita 2019”, l’elenco delle imprese italiane che si sono distinte, nei diversi settori industriali, grazie alle proprie performance.



Lo studio, indetto dal quotidiano economico Il Sole24ore in collaborazione Statista, data provider internazionale, ha analizzato le aziende del territorio nazionale che hanno avuto la crescita più veloce tra il 2014 e il 2017. Il gruppo pugliese operante nella Distribuzione Organizzata, concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud, è risultato tra le realtà industriali con le migliori performance e con una crescita significativa del fatturato nel triennio.

«E’ un ulteriore attestato che ci inorgoglisce - spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – e che premia i nostri sforzi consolidandoci tra le realtà emergenti non solo del Sud ma in tutto il territorio nazionale. Lavoriamo per un miglioramento continuo in tutto, cercando di mantenerci sempre snelli ed efficienti. È qualcosa che abbiamo nel DNA, oltre alle nostre solide basi finanziarie. È grazie a questo che siamo cresciuti tanto anche negli anni della crisi più dura».

Il gruppo pugliese, tra i protagonisti della distribuzione moderna del Mezzogiorno, ha superato gli 800 milioni di euro di giro d’affari e investito 10 milioni di euro per nuove aperture in Puglia, Calabria, Abruzzo e importanti restyling della propria rete che conta circa 500 punti di vendita distribuiti tra Campania, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Calabria.