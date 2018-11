Autunno o primavera? A giudicare dalle temperature le due stagioni sembrano essersi fuse e confuse. Nonostante i due giorni di pioggia e vento che hanno battuto l'intera Regione, su Instagram i protagonisti di ottobre restano i cieli tersi al tramonto e alcune sfumature bellissime macchiate da poche nuvole. Rieccoci a raccontarvi per immagini il mese appena trascorso.

Tra le foto geolocalizzate in tutto il nord barese e nel territorio centrale della Puglia però spuntano anche delle foto "vip" niente male: i Subsonica al Castel del Monte per il lancio di Otto e Piero Armenti a Trani, il fondatore di Il mio viaggio a New York. Se il gruppo non ha bisogno di tante presentazioni, per Armenti vi scriviamo qui due righe: è un italiano che ha deciso di trasformare la sua vita newyorchese in un'opportunità social e turistica. Dopo un'esperienza a Caracas ha vissuto la Grande Mela con spirito giornalistico e da "urban explorer". Il suo profilo Instagram si è trasformato in un tour operator ricettivo che organizza tour negli Stati Uniti. Ad oggi conta 800mila follower su Facebook e 160mila su Instagram.

E per chiudere altre due segnalazioni: il profilo cosmic_acroyoga, due giovani compagni di allenamento che stanno girando la Puglia con le loro "figure" acrobatiche, ed il trapper in salsa barese theofficialmikep.