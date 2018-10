Yes weekend tra arte, teatro, cinema e letteratura

Il meteo dice che stanno arrivando le temperature autunnali, per alcuni tempo ideale per starsene in casa, magari a terminare il cambio di stagione.

Ma per altri, invece, è sempre il momento di godersi qualche mostra o qualche concerto nei dintorni, magari accompagnati da una buona cena.

E allora vediamo cosa ci propongono le nostre città, sempre ricche di eventi, da oggi a domenica.

Venerdì 19 ottobre

Alle 19, a Corato, la scrittrice Gabriella Genisi presenterà il romanzo “La teoria di Camila. Una nuova geografia familiare”, pubblicato da Giulio Perrone Editore.

Tanta letteratura anche ad Andria. Alvaro Fiorucci, già caporedattore del Tgr Umbria, cronista di “Paese sera” e “La Repubblica” e scrittore, in compagnia del coautore Raffaele Guadagno parlerà del il suo ultimo lavoro, “Il divo e il giornalista - Giulio Andreotti e l’omicidio di Carmine Pecorelli: frammenti di un processo dimenticato”. Il Rotary Club della città federiciana e il Bookstore Mondadori Andria Libreria 2000 – Centro Didattico sono invece i promotori dell'evento "I sanfedisti del cardinale Ruffo tornano a casa", con la presentazione della copia anastatica del libro “Storia della spedizione”.

Alle 20 a Gravina in Puglia il Secolare Forno San Nicola della famiglia Corrado ospiterà “I giorni del grano 1/2 seminario rappresentato sul pane nostro”, la performance a cura dei Cantieri teatrali Koreja scritta da Paolo Pagliani, che racconta in maniera innovativa e multisensoriale la tradizione panificatoria del territorio delle Murge.

Per il secondo live della sesta stagione del circolo Arci La Mancha, a Ruvo di Puglia è in programma il concerto dei The ranch, quartetto maltese dal sound “rozzo, incivile e sregolato” che presenterà l'Lp dal titolo “100 smiles an hour”. Appuntamento alle 22.

Alla stessa ora a Bari, invece, inizia la nona stagione di Bug, con sei appuntamenti al Garage Sound durante i quali si alterneranno band e dj, italiani e stranieri, accomunati dalla radice ispirativa della black music. Questa sera con Maëlys (Marilisa Scagliola), artista giovanissima che ama mescolare R'n'B, folk, soul ed elettronica.

After party a cura della crew di dj baresi Black vibrations (Cloud Danko, Vincenzo Altini e Vito Santamato).

Sabato 20 ottobre

A Trani, la Fondazione Seca e BoBo Records presentano La Nena e Zhero, il progetto musicale figlio della nuova casa discografica barese. Appuntamento alle 19.30 nel Polo museale. Ingresso libero.

A Ruvo di Puglia, nella Tenuta Tedone Consolini, appuntamento con il buon cibo e il buon cinema grazie alla terza serata di “A cena con le web series”.

All'Anchecinema di Bari, in scena domani e domenica lo spettacolo “Nemici” della Broadway Musical Theater Academy.

Domenica 21 ottobre

A Corato, a partire dalle 9 in piazza Cesare Battisti, la giornata di sensibilizzazione “Questioni di cuore”.

Al teatro Petruzzelli di Bari, primo appuntamento del terzo ciclo di Lezioni di storia. Si parte con Alessandro Barbero, il quale si occuperà di “Guerra e pace” di Lev Tolstoj, un romanzo che è una straordinaria testimonianza sugli uomini, le armi, le tecniche, le regole dell'arte della guerra.

Sempre nel capoluogo, prosegue il cartellone del Piccolo teatro dal titolo "Mi batte forte il tuo cuore". Alle 18.30 è di scena la Compagnia del Sole con “Lingua matrigna”, un progetto di Marinella Anaclerio con Patrizia Labianca, tratto da L’analfabeta di Agota Kristof.

Si parla di storia anche a Gravina in Puglia. Alle 19.30, nella sede dell’associazione “Insieme per la gioia”, si terrà "Tracce sul passato della nostra terra", una serata tra cultura e musica. Sempre a Gravina, in piazza della Repubblica, si terrà la prima “Giornata di promozione del volontariato”.

Andria invece propone “Runners no limits”, la maratona di solidarietà organizzata dalla Croce Rossa. L’idea è quella di coinvolgere chiunque abbia voglia di cimentarsi, anche persone con ridotta mobilità o su sedia a rotelle, che saranno aiutate dai volontari. L’iniziativa ben si sposa con “La giornata dello Sport”, che animerà la villa comunale dalle 8 alle 14.

Per tutto il weekend

A Ruvo di Puglia fa tappa OleaExhibition, la mostra itinerante dedicata all'olio d'oliva, occasione di formazione e approfondimento. Fino a domenica nella Pinacoteca di Arte contemporanea.

Nel castello svevo di Bari restano in mostra fino a fine mese le immagini di Ortensio Zecchino dedicate a “Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus”. Nel Museo civico, in strada Sagges 13, sarà visitabile fino al 29 ottobre l’esposizione fotoletteraria photo&graphia, interamente dedicata alla Basilicata. Nella Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto sono invece in mostra sei incisioni a colori realizzate da Mimmo Paladino e donate dal critico d’arte Enzo Di Martino.

Per gli amanti del teatro, al Duse è di scena Shakespeariana, commedia della compagnia Tiberio Fiorilli per la regia di Alfredo Vasco.

È sempre in corso a Monopoli la terza edizione di PhEST - See beyond the sea, il festival internazionale di fotografia e arte, che proporrà fino al prossimo 4 novembre ben 21 mostre, oltre a talk, letture portfolio, concerti, proiezioni e dj set.

A Fasano c’è invece il “Festival della scienza”. Non solo la scienza in piazza, ma la discussione pubblica sui problemi di tutti i giorni, per recuperare i valori della rivoluzione scientifica moderna, gli stessi alla base della democrazia contemporanea. Se capitate in città, potete anche fare un salto al bellissimo Museo nazionale e Parco archeologico di Egnazia per visitare la mostra fotografica “Guardano limpidi il mare adirato”, che raccoglie gli scatti degli studenti del corso biennale di fotografia della scuola F. project.

Nel teatro comunale di Corato è in corso la 20esima edizione del concorso internazionale di musica “Euterpe”, che sta portando in città oltre 200 musicisti provenienti da tutta l'Italia e da Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia, Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Ungheria, Austria, Croazia, Germania, Inghilterra, Olanda, Israele e Brasile. A questo link il programma dettagliato. Sempre all’interno del teatro, Gregorio Sgarra espone la sua personale dal titolo “Nmrphs”.

A Barletta, la mostra "Lontano, vicino" ospita i lavori di quattro artisti astratti: Costantino, Valerio Guacci, Sara Modenese, Gesuino Pinna.