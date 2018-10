La musica che gira intorno: i 5 concerti autunnali più cercati dai pugliesi

Il tour più atteso dagli italiani è quello degli U2, ma l'autunno ha in serbo tante tappe musicali per le quali i fan intasano le piattaforme di vendita biglietti online. Dopo la band di Bono Vox, che domina la classifica delle percentuali sul totale dei biglietti venduti su StubHub: 43,94%. StubHub è la più grande piattaforma per la compravendita online di biglietti per concerti, spettacoli ed eventi sportivi e nelle ultime ore ha stilato la classifica dei concerti più venduti fra i tour in programma in Italia dal primo settembre al 31 dicembre 2018.

Dopo la band irlandese si piazzano cinque artisti italiani. Il secondo posto è occupato dal pianista e compositore Ludovico Einaudi, seguito da Laura Pausini, Claudio Baglioni, J-Ax e Antonello Venditti. Solo altri due artisti internazionali riescono quindi ad entrare nella Top Ten: gli Imagine Dragons, rivelazione degli ultimi anni, e uno storico gruppo rock, gli Smashing Pumpkins. A chiudere il gruppo due band italiane: i prestigiatori dell'indie, i Thegiornalisti ed i giovanissimi e freschi di talent, Måneskin, esplosi dopo il successo dello scorso X-Factor, dove si sono guadagnati il secondo posto.

Diversa la situazione dei fan italiani all'estero. Primo posto sempre per gli U2 ma la classifica viene completata da Metallica, Def Leppard, Paul McCartney, Bruce Springsteen, e Ed Sheeran.

Abbiamo contattato i responsabili della piattaforma per capire se ci fossero dei dati specifici sulla nostra regione ed abbiamo ottenuto quelli relativi alla classifica dei concerti più cercati sulla piattaforma in ordine decrescente. Pronti a scoprire i gusti dei vostri conterranei?

1 - Eminem, Milano

Il rapper si è esibito a Milano dopo i suoi ultimi due album in studio, "Revival" e "Kamikaze", usciti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro (il primo è uscito nel dicembre dello scorso anno, l'altro è stato pubblicato a sorpresa a fine agosto). E dopo il tour europeo ha annunciato un tour in Oceania. Rap rulez in Puglia.

2 - Vasco Rossi, Bari

Il Blasco ha mandato in delirio il capoluogo pugliese. La notte dei "50mila" al San Nicola non sarà dimenticata facilmente dai fan di Vasco Rossi. Il cantautore di Zocca vanta una frangia numerosissima di supporter anche nella nostra regione

3 - Laura Pausini, Eboli

I concerti rinviati per colpa dell'otite si terranno i prossimi 3 e 4 novembre. La cantante italiana ha dovuto sospendere il suo tour fino al 28 settembre per via di un forte stato influenzale

4 - Claudio Baglioni, Bari

I 50 anni di carriera del cantautore italiano saranno festeggiati anche a Bari il 6, 7 e 8 novembre. È il quarto concerto più cercato dai pugliesi

5 - J-Ax, Milano

"Sono tornato, motherfuckers". Dieci tappe milanesi per J-Ax che festeggia fino all'11 novembre i suoi 25 anni di carriera.