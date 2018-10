Yes Weekend, temperature perfette per le Giornate Fai

Un fine settimana con temperature primaverili ci accompagna nel mezzo di questo ottobre, permettendo alle giornate Fai di fiorire in tranquillità permettendo a turisti e residenti di apprezzare le bellezze di luoghi di interesse, palazzi storici e aree verdi. . Di seguito la nostra consueta lista di eventi che non potete perdervi nel fine settimana

Venerdì 12 ottobre

Una "trilogia" di incontri presso il chiostro San Francesco ad Andria per parlare di Bellezza: il primo oggi pomeriggio, poi uno a novembre ed uno a dicembre.

Questa sera sarà presentato a Massafra il secondo titolo della collana Il Drago Verde, Viaggio salvatico (Fallone Editore, Giugno 2018) di Gianpaolo Mastropasqua alle 19 nella sede dell'associazione "Il Corifeo", sita in via Anita Garibaldi 60.



Grande serata di musica a Bari presso il Teatro Forma: sul palcoscenico il duo Iain Ballamy (sassofonista e compositore) e Carlo Morena (pianista) che eseguirà brani di alcuni grandi della Ecm quali John Taylor, Kenny Wheeler, Keith Jarrett in un connubio inedito tra composizioni originali e standard del jazz.

Sabato 13 ottobre

A Ruvo di Puglia, presso Tenuta Tedone Consolini prosegue la rassegna cinematografica dal titolo “A cena con le web series”. A Bari invece un seminario con la filosofa e scrittrice Maura Gancitano. La manifestazione è presentata da Tlon - filosofie per la fioritura personale.

Nella città di Andria, Raffaello Mastrolonardo, presenta nella biblioteca comunale G. Ceci di Andria il suo libro: una grande saga famigliare, sullo sfondo di un secolo di storia italiana.

Concerto nella cattedrale di Trani, tappa della rassegna La Girolmeta 2018, rassegna che intende valorizzare il patrimonio organario pugliese. Sempre a Trani, presso la libreria Luna di sabbia, verrà presentato il libro La pitonessa, il pirata e l'acuto osservatore.

A Corato il rito incontra il gusto con la “Festa della mandorla” in piazza Abbazia, a partire dalle 18.30.

Domenica 14 ottobre

Mi batte forte il tuo cuore, è il titolo della stagione teatrale 2018/2019 del Piccolo Teatro di Bari Eugenio D’Attoma. Domenica si terrà Meg per gli amici, per la regia di Nietta Tempesta, è un’opera teatrale che verte sulla domanda se una grande delusione può portare chi la subisce all’estrema decisione di togliersi la vita. E’ il pretesto letterario che invita a riflettere.



Ultimo weekend barese per il Bari Brasil Film Fest che nel prossimo fine settimana si sposterà a Matera.

Per tutto il weekend

Tiromancino in giro per il nord barese per incontrare i fan dopo l'uscita dell'ultimo lavoro "Fino a qui" che anticipa il tour teatrale che partirà a gennaio. Domenica saranno a Bitonto, sabato a Corato e giovedì son stati ospiti a Trani.

È il weekend delle Giornate Fai con le aperture autunnali di palazzi storici e luoghi di interesse turistico nelle città di Molfetta, Bari, Giovinazzo, Gravina e Ruvo di Puglia. A Bari, presso il teatro Ciaky, fino al 17 ottobre sono previste le proiezioni del docufilm di Nick Difino, Alla Salute.

Nel castello svevo di Bari restano in mostra fino a fine mese le immagini di Ortensio Zecchino dedicate a “Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus”. Sempre nel maniero barese, resterà aperta sino al 15 ottobre la mostra Altre stanze anni ‘50 e ‘60, opere dalle raccolte della Banca d’Italia.

Ultime settimane per la mostra fotografica, documentaria e multimediale dal titolo L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi.

Fino al 29 ottobre presso il Museo Civico di Bari, in strada Sagges 13, la mostra fotoletteraria photo&graphia, una esposizione di materiali fotografici e letterari dedicati alla Basilicata e confluiti nel calendario 2018 realizzato per il Comune di Montalbano Jonico.



Fino al 21 ottobre a Fasano scienza e politica vengono messe in relazione in un Festival che porta in piazza curiosi, appassionati e studiosi.

È in corso a Monopoli la terza edizione di PhEST - See beyond the sea, il festival internazionale di fotografia e arte, che proporrà fino al prossimo 4 novembre ben 21 mostre, oltre a talk, letture portfolio, concerti, proiezioni e dj set.