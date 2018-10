Yes weekend, pioggia permettendo

Scampato il pericolo uragano, questo piovoso venerdì non fa comunque presagire nulla di buono per il weekend alle porte. Ma tant’è. L’autunno è arrivato e occorre iniziare a farsene una ragione. Se non volete trascorrere il fine settimana in casa a fare il cambio d’abiti negli armadi, ecco gli appuntamenti previsti nelle nostre città.

Venerdì 5 ottobre

Alle 18.30, nella Sala Verde di Palazzo di Città a Corato, il campione di handbike Luca Mazzone parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “Le sfide (im)possibili”, invitato dal Lions club Castel del Monte Host.

Ad Andria, alle 19, il giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam parlerà del suo ultimo libro “Il Corano senza veli”. L’evento è organizzato dall ’associazione ideAzione.

Nel capoluogo si inaugura il Bari Brasil film fest. Dopo il cocktail di benvenuto delle 20, spazio a “Cinema novo”, saggio critico su una generazione che ha creato un nuovo modo di realizzare film in Brasile. L’opera ha vinto a Cannes 2016 l’Oeil d'or, il premio al miglior documentario, nella sezione Classics.

Cinema d’autore anche all’Abc, che propone alle 20 il cortometraggio diretto da Michele Bia “Salvo Fortuna”, una storia incentrata su disabilità e terrorismo. Subito dopo, conversazione con il regista ed esperti delle tematiche trattate nel film

Alle 22, nel circolo Arci “La mancha” di Ruvo di Puglia fa tappa il tour della band messicana Tajak, che presenta il suo ultimo album “Ciclos”.

Sabato 6 ottobre

Il sabato va trascorso a Ruvo di Puglia, che offre tanti appuntamenti per tutti i gusti.

Domani e dopodomani, nell’ex Convento dei Domenicani di via Madonna delle Grazie, si terrà la XII edizione della mostra - concorso biennale “L’arte del modellismo”. In esposizione aerei, navi militari e civili, figure umane e fantastiche, oltre a una sezione dedicata alla prima guerra mondiale, con una raccolta di uniformi del secolo scorso.

Alle 18.30, nell’omonima chiesa, si chiudono le celebrazioni dedicate ai Santi Medici con il Rosario e la messa di ringraziamento con i portatori.

Nella splendida cattedrale romanica cittadina, alle 20, per il “Ruvo coro festival” si esibirà in concerto il coro Musicanova di Roma diretto dal maestro Fabrizio Barchi.

Sempre nelle campagne ruvesi, la Tenuta Tedone Consolini ospita il primo dei sei appuntamenti di “A cena con le web series”. Sarà proiettato “Project M” di Michele Pinto, lavoro vincitore di numerosi premi a livello nazionale e internazionale. Per ulteriori info si può telefonare al numero 346.5154493.

A Corato la serata in piazza Di Vagno sarà dedicata alle eccellenze del territorio regionale ed alla musica dei "Ragazzi per bere": è in programma la seconda edizione de "I percorsi del vino".

Domenica 7 ottobre

In occasione dei festeggiamenti per il Patrono d’Italia, l'Infopoint di Castellaneta propone una visita guidata alla scoperta del locale Convento di San Francesco. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 099.8497278 oppure l’indirizzo mail infopoint@castellaneta.gov.it.

È inoltre la domenica delle “Cantine aperte in vendemmia”, la storica manifestazione che da vent’anni accompagna wine lover ed enoappassionati alla scoperta della cultura e delle terre del vino di Puglia. Coinvolte nella zona di Castel del Monte Tor de' Falchi a Minervino Murge; Rivera, Conte Spagnoletti Zeuli e Vignuolo La Cantina di Andria ad Andria, Villa Schinosa a Trani, Torrevento a Corato e Mazzone a Ruvo di Puglia.

A Massafra, a partire dalle 16, 800 atleti e 28 associazioni animeranno lo Stadio Italia e le zone adiacenti per “Sport generation”.

Per tutto il weekend

Nel castello svevo di Bari restano in mostra fino a fine mese le immagini di Ortensio Zecchino dedicate a “Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus”. Sempre nel maniero barese, resterà aperta sino al 15 ottobre la mostra Altre stanze anni ‘50 e ‘60, opere dalle raccolte della Banca d’Italia.

Al teatro Duse, in scena per tutto il fine settimana la commedia “Questa sera si ride a soggetto”, con la regia di Nico Salatino.

Per gli amanti dello street food, torna in viale Einaudi l’appuntamento con Gnam! Festival europeo del cibo di strada, alla sua terza edizione nel capoluogo pugliese. Saranno presenti stand con prelibatezze nazionali e internazionali, che spazieranno dagli hamburger di chianina ai cannoli siciliani, passando per i churros sudamericani e i giapponesi dorayaki, i dolcetti di Doraemon.

È in corso a Monopoli la terza edizione di PhEST - See beyond the sea, il festival internazionale di fotografia e arte, che proporrà fino al prossimo 4 novembre ben 21 mostre, oltre a talk, letture portfolio, concerti, proiezioni e dj set.