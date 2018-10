Sicurezza nelle scuole, risultati in chiaroscuro per la Puglia

Risultati in chiaroscuro per la Puglia per quanto riguarda la sicurezza negli edifici scolastici. È questo il quadro che emerge dal 16esimo rapporto di Cittadinanzattiva, l'organizzazione per la tutela dei diritti e la cura dei beni comuni.

La nostra regione è parecchio indietro per quanto l’adeguamento alle procedure di rischio sismico (a Corato i dirigenti avevano ammesso l'assenza di certificazioni), ma se la cava meglio sul versante degli adempimenti per la sicurezza strutturale. Il tutto in un contesto nazionale non esattamente dei migliori: «un crollo ogni quattro giorni di scuola, tre scuole su quattro senza agibilità statica, solo una su 20 in grado di resistere ad un terremoto», afferma Cittadinanzattiva, secondo una scala ben definita di valori nella quale il sud è nettamente alle spalle di nord e centro.



I DATI Nell’anno scolastico 2017-2018, si contano 42.435 edifici scolastici, 7,6 milioni di studenti in poco più di 370mila classi. Per quanto riguarda l’anno di costruzione: il 32% delle scuole è stato costruito dopo il 1976, il 27% tra il 1961 e il 1975, il 12% tra il 1946 e il 1960, l’8% tra il 1921 e il 1945, il 4% tra il 1900 e il 1920, il 3% nell’800, l’1% prima dell’800. Per un restante 12% manca tale informazione. Dunque, più di una scuola su due (55%) è stata costruita prima del 1974, anno di entrata in vigore della normativa antisismica.

I CROLLI Sono stati 50 i crolli nelle scuole nello scorso anno scolastico, un record degli ultimi 5 anni. Ben cinquanta gli episodi di crolli e di distacchi di intonaco registrati da Cittadinanzattiva tra settembre 2017 e settembre 2018. Considerando un anno scolastico di circa 200 giorni, parliamo di più di un episodio ogni quattro giorni di scuola. Ad essere interessate in particolare scuole della Campania (8 casi), del Lazio (7) e della Lombardia (6). Tali casi hanno provocato il ferimento, per fortuna lieve, di 10 bambini e bambine, di 2 docenti e di 1 addetta alle pulizie. Questi si aggiungono ai 156 censiti nei precedenti anni scolastici (36 nel 2013/14, 45 nel 2014/15, 31 nel 2015/16, 44 nel 2016/17), per un totale di 206 episodi in cinque anni.

LA PUGLIA Per quanto riguarda il rischio sismico solo l’11% delle scuole pugliesi è stato sottoposte alla verifica della vulnerabilità sismica (un obbligo che dovrebbe essere portato a termine entro dicembre 2018 in tutto il Paese). La percentuale italiana è del 29% (53% nord, 36% centro e 11% sud); Abruzzo e Molise sono le regioni migliori (51% e 52%), Calabria la maglia nera (2%). La situazione per la Puglia peggiora per quanto riguardo la microazione sismica sul territorio (1% delle scuole), il miglioramento sismico (5%) e l’adeguamento sismico (1%). Va detto che però per queste ultime due categorie anche la situazione nazionale non è confortante (9% e 5%).

Per quanto riguardo la sicurezza strutturale, il 22% delle scuole pugliesi possiede il certificato di agibilità/abitabilità (26% è la media nazionale, 15% quella del sud); il 65% degli edifici scolastici regionali possiede il collaudo statico (53% media nazionale, 18% sud), mentre il 41% possiede il certificato di prevenzione incendi (33% media nazionale, 17% sud) e il 26% ha la certificazione igienico-sanitaria (36% la media nazionale, 15% sud). Puglia molto indietro anche a livello di risorse investite: per la manutenzione ordinaria la nostra regione ha stanziato in media 2.943 euro contro i quasi 119mila euro della Lombardia.