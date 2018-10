Quinta filiale per la Bcc dell’Alta Murgia, inaugurata la sede di Bitonto

La Banca dell’alta Murgia, Credito Cooperativo, ha ottenuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione ad aprire la propria quinta Filiale a Bitonto.



«L’apertura di questa nuova Filiale - dichiara il presidente Ardino - rappresenta la naturale prosecuzione dell’azione della Banca che, ponendosi al servizio degli artigiani, dei piccoli imprenditori, dei giovani e delle famiglie, assicura il proprio contributo allo sviluppo dei territori in cui opera continuando ad investire sulla centralità del rapporto, anche fisico, con le persone».

La Bcc dell’Alta Murgia, banca già presente con proprie sedi ad Altamura, Gravina in Puglia, Corato e Bisceglie, presenta dati patrimoniali e reddituali in equilibrio e in costante crescita grazie alla fiducia che soci e clienti continuano ad assicurarle credendo nel valore di un progetto che punta a favorire l’unione dei territori e lo scambio di sinergie.

Alla serata, conclusasi con una passeggiata nelle vie dello splendido centro storico della città, hanno partecipato numerosi esponenti della società civile ed imprenditoriale, il management della Banca ed il corpo dipendenti.