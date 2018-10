Proiettati come siamo nella stagione autunnale non ci resta che sfogliare l'album dei ricordi digitali sulla nostra bacheca Instagram e per agevolarvi il lavoro torniamo con il nostro consueto appuntamento con la selezione fotografica di alcuni scatti pubblicati nel mese di settembre.

Ultimi giorni di mare, di vacanza ed ultimi giochi al sole per i ragazzini di Barletta e Bitonto come ci mostrano rispettivamente @megiusland e @fotoyounesstaouil. Rimanendo in tema mare non possiamo non segnalarvi la foto biscegliese di @confalonemario che con il suo scatto con tempi lunghi accoglie tutta la luce che un tramonto settembrino è capace di donare. Spettacolare anche il tramonto immortalato a Ruvo di Puglia da @big.nikus.

Settembre è stato anche il mese dei "passaggi" di personaggi famosi: da Clio Make Up a Molfetta allo scatto sul lungomare di Monopoli di Diana Starkova (miss Europa 2016) passando per i tuffatori impegnati a Polignano nella Red Bull Cliff diving sino ad arrivare al post di vagamondo (Carlo Taglia), viaggiatore seriale che ha presentato a Trani il suo libro parlando della sua vita e della sua avventura lunga tutti i continenti.

Le foto scelte rispettivamente da Corato (@fabio_izzi), Giovinazzo (@intrattabile) e Bari vecchia (@veronica_favia) vogliono essere un invito per il mese di ottobre: mettetevi su strada, scoprite la bellezza dei nostri luoghi e viveteli come se fosse sempre casa vostra. Ed ovviamente fotografate!

Vi ricordiamo che potete segnalarci post e scatti utilizzando l'hashtag #livenetwork o taggando il profilo della città di riferimento.