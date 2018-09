La Night Run sbarca ancora a Trani: appuntamento il 29 settembre

Bella, spumeggiante, suggestiva. La Trani Night Run torna, un anno dopo, con la stessa voglia di stupire. L’evento si terrà sabato 29 settembre in piazza Quercia, ovvero in zona Porto. Nel cuore, quindi, della parte più apprezzata della “perla dell’Adriatico”.

Organizzata dalla società Studio360 di Molfetta, in collaborazione con l’associazione “Tommaso Assi” di Trani, la “Night run” è una corsa non competitiva, aperta a tutti: grandi e piccoli, famiglie e comitive, uomini e donne. Ognuno di questi insieme all’altro, solo per divertirsi e viverla come meglio si vuole. Di corsa, quindi, ma anche in modalità walking. Una passeggiata speciale in una città speciale.

La partenza è prevista intorno alle ore 21, ma già prima ci saranno musica e animazione, spettacolo e divertimento, in compagnia del presentatore Pako Carlucci, degli artisti di strada e degli animatori.

La corsa si svolgerà lungo un percorso comprendente le bellezze più note di Trani. La distanza sarà duplice: 5 oppure 8 km, a seconda della propria scelta. E all’arrivo, l’atteso ristoro, con prodotti tipici messi a disposizione dagli sponsor.

Ogni iscritto, peraltro, avrà diritto alla t-shirt ufficiale dell’evento e a un pacco gara comprendente gadget e leccornie per tutti i gusti.

“È una tappa speciale di un percorso che ormai va avanti da due anni – afferma Salvatore Altomare, di Studio360, uno dei promotori della “Night Run” – e che ha già vissuto momenti importanti a Molfetta, Vieste e nella stessa Trani. Il 29 settembre torneremo in piazza Quercia, più convinti che mai che l’evento possa conquistare tutti indistintamente. Il bello della notte, il gusto di una corsa-spettacoli, la competenza della “Tommaso Assi”: ci sono tutti gli ingredienti per una serata magica”.

Iscriversi è semplice. Basterà visitare il sito http://www.traninightrun.it o recarsi presso le sedi della “Tommaso Assi” in via Goffredo 19 a Trani, e di Studio360 in via San Pietro 90 a Molfetta.

Per info, chiamare al numero 0803976001.