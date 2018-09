Stando alle statistiche annunciate da enti di promozione e regionali, riprese persino durante tutto lo spettacolo finale della Fiera del Levante da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, la Puglia è la sesta meta preferita al mondo nell'ultimo anno. Con il dubbio di trovarci dinanzi a teorie campanilistiche o discordanti dalla realtà, abbiamo cercato di fare una prova del 9 "virtuale": quanti hanno raccontato la Puglia attraverso un video? Dai risultati di una semplice ricerca su Youtube, contiamo oltre un centinaio di video caricati solo negli ultimi 30 giorni e tra questi ne abbiamo scelti otto per provare a parlarvi della nostra regione attraverso gli occhi e gli strumenti video/fotografici di chi l'ha visitata.

Il primo video che vi proponiamo è quello di Naki, forse l'unica vera youtuber tra tutti i canali che vi proporremo di seguito. Il suo video racconta una giornata ad Otranto tra locali, negozietti, feste ed un tuffo in libertà. Quasi 30mila visualizzazioni per la sua vacanza pugliese. Per seguire il suo canale e i suoi vlog, cliccate qui. Sul versante opposto della Puglia, il video di Mychela Rinaldi che in un video di poco meno di tre minuti racconta solo con le immagini la sua vacanza viestana sul Gargano grazie alla magia del tacco d'Italia di giorno e di sera.

Sullo stile del video di Naki, troviamo un'altra blogger seguita da giovanissimi: Attax Girl. Anche lei mostra il suo viaggio tra treni, trulli, mare e concerti raccontando a voce la sua esperienza. Qui il suo video. "Istituzionale" ed internazionale il video Apulia2018 pubblicato da Wolfah in collaborazione con Twodda. Uno dei Vlog a nostro parere più completi è quello di Flavio Marullo e ve lo mostriamo in allegato a questo pezzo. Salvatore Marcello invece ha visitato il triangolo delle meraviglie: Polignano, Ostuni e Alberobello. Le ultime immagini affascinanti e spettacolari che vi regaliamo sono quelle di brevth: godetevi questo minuto di Puglia. E chiudiamo con un vlog atipico rispetto a quelli scelti sino ad ora. Nel particolare viaggio di Marco Lonero, la Puglia è solo un punto di partenza: dalla nostra regione è partito in Vespa ed ha percorso 2500 chilometri per una settimana in Sicilia.

Bene, questi sono i loro compiti svolti nell'estate 2018: le vostre vacanze come sono andate invece?