Un pizzico di Puglia nella nazionale albanese: Panucci sceglie due medici baresi

L'asse Puglia - Albania continua a regalare emozioni. Gli appassionati di calcio sapranno che il nuovo tecnico della nazionale albanese è Christian Panucci, ex calciatore di Roma, Inter, Milan, Real Madrid ed ex allenatore di Livorno e Ternana. Il commissario tecnico savonese ha richiesto nello staff medico due professionisti pugliesi: gli ortopedici baresi Biagio e Lorenzo Moretti, padre e figlio, di 65 e 39 anni. Saranno loro a seguire gli atleti del paese delle Aquile nella Nations League e nelle prossime qualificazioni degli europei.

"Siamo stati voluti fortemente da Panucci e siamo lieti di questo nuovo percorso professionale" ha detto ai giornali Lorenzo Moretti. "Eravamo in campo nelle due gare di Nation League già disputate, il 7 settembre a Elbasan per la sfida contro Israele e il 10 a Glasgow contro la Scozia". I due ortopedici ogni giorno si confrontano con il match analyst che monitora le condizioni dei possibili convocati ed hanno contatti con i medici dei rispettivi club "per fornire le

informazioni indispensabili ad avere un quadro definito della rosa".

I due sono stati protagonisti del rito di iniziazione che sta spopolando in tutti i club all'arrivo di un nuovo componente: il "karaoke". "Il primo giorno - ricorda Lorenzo Moretti - siamo stati presentati con una serata alla squadra e ci hanno chiesto di cantare una canzone. Mio padre ha scelto 'Notti magiche' di Gianna Nannini e Edoardo Bennato, mentre io ho preferito le note di 'Volare' di Domenico Modugno". I due medici hanno ritrovato tra i giocatori albanesi una "vecchia" conoscenza, l'ex Bari Migjen Basha, "Ci siamo subito salutati con battute in vernacolo barese".

Questo però non è stato l'unico incontro che hanno voluto sottolineare di questa nuova esperienza. Oltre agli italiani Berisha, Strakosha, Hysay, Veseli e Memushaj, a Glasgow c'è stato l'incontro con Massimo Donati, ex capitano dei biancorossi ed ex Celtic, tornato a giocare e allenare in Scozia. "Il 14 ottobre saremo in Israele per la Nations League, mentre il 17 novembre in Albania per il ritorno con la Scozia. Poi sempre a ottobre, il 10, abbiamo in calendario una amichevole con la Giordania", conclude Lorenzo Moretti. Ad maiora!