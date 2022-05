"Omega Nobile", presentato l'integratore alimentare di omega 3 di Erbe Nobili

Erbenobili protagonista in due importanti fiere con "Omega nobile", integratore alimentare di omega 3 prodotto dall'azienda.

Erbenobili è presente a Cosmofarma, in corso dal 13 al 15 maggio a Bologna.

"Incontri ravvicinati". La sinergia al centro. È il claim di Cosmofarma Exhibition 2022.

"La vicinanza fisica e la comunione d’intenti sono allora alla base del concetto che intendiamo trasmettere in maniera forte e chiara con questo nuovo claim: “più vicini siamo, più avanti andiamo, più strada facciamo”.Finalmente l’evento fieristico ritorna nelle modalità solite del periodo pre-covid, ed Erbenobili sarà pronta ad accogliere i propri visitatori allo stand A42 del padiglione 29.

Cosmofarma è l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. Da anni un appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico, la manifestazione rappresenta un punto di incontro fondamentale tra l’industria e il professionista del mondo della salute. Crea spunti di riflessione per aprire nuove strade di sviluppo professionale, fornisce contenuti innovativi e di interesse per i protagonisti del settore, realizza eventi, workshop, appuntamenti web per la sua community che culminano nella manifestazione fieristica.

Erbenobili è stato presente al Vitafoods di Ginevra.

Vitafoods Europe è l'evento più importante della nutraceutica globale, fonte di ingredienti e materie prime, servizi, attrezzature e prodotti finiti, questa fiera rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le aziende produttrici come Erbenobili, che rivolgono uno sguardo sempre attento all’innovazione e a migliore sensibilmente il proprio operato.

Le persone visitatrici e le aziende hanno potuto scoprire tutta la linea di prodotti Erbenobili e le ultime novità riguardanti il catalogo. Inoltre è stato possibile scoprire la migliore innovazione degli ingredienti, invenzione e ricerca scientifica, trovare fornitori di servizi e attrezzature di alta qualità e sfruttare i principali fornitori di integratori alimentari, alimenti funzionali e bevande funzionali.

In Vitafoods Europe è possibile trovare i consigli e le competenze più vantaggiose per rispondere alla domanda dei consumatori e dare ai propri prodotti il vantaggio competitivo per differenziarsi sul mercato degli integratori alimentari.