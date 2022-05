Gli incontri di business degustando un drink: ecco Net Spritz

Avrà inizio giovedì 12 maggio il primo incontro di “Net Spritz”, dinamico e innovativo evento, organizzato dal gruppo giovani dell’AIC (Associazione Imprenditori Coratini) che si terrà presso lo Storyteller a Corato. Strutturato in tre momenti: networking, presentazione e aperitivo, Net Spritz è la nuova frontiera degli incontri business. L’evento è aperto ad associati AIC e non, al costo del solo aperitivo (10€) ed è dedicato a chiunque abbia voglia di incontrarsi, conoscersi, presentarsi e perché no, anche gustare un momento di convivialità insieme.

L’incontro sarà strutturato così:

Primo Momento Networking: i partecipanti avranno modo di conoscersi, confrontarsi e dialogare tra loro;

Secondo Momento Presentazione: chiunque voglia potrà presentare il proprio business agli altri partecipanti avendo un momento dedicato solo alla sua presentazione;

Terzo Momento Aperitivo: momento di convivialità con un aperitivo preparato dalla location.

L’incontro pensato all’interno di un calendario mensile di eventi, è la volontà di mostrare l'obiettivo per cui nasce l’AIC: ovvero quello di creare una rete tra aziende, liberi professionisti, innovatori e chiunque voglia intraprendere un percorso legato all’imprenditorialità. Il gruppo giovanile vuole divulgare la cultura di impresa e dimostrare che, anche su un piccolo territorio come Corato, esiste un tessuto imprenditoriale valido spesso poco noto ai cittadini. E perché non farlo seguendo questa nuova modalità tutta giovanile e moderno.

I partecipanti saranno liberi, durante la seconda fase dell'evento, di presentare sé stessi, la propria attività e il proprio modo di fare imprenditorialità inviando la propria candidatura ai contatti sottostanti.



Inizio previsto ore 19:00

PER INFORMAZIONI, ADESIONI E CONTATTI

aicgiovanicorato@gmail.com

377.4888207