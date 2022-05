Granoro a Cibus presenta in anteprima il suo nuovo linguaggio

Nel segno della sua lunga storia e tradizione, che ha contraddistinto gli oltre 50 anni di attività, per Granoro inizia una nuova fase. Nell’ambizioso palcoscenico internazionale di Cibus, la fiera dell’agroalimentare Made in Italy in programma a Parma dal 3 al 6 maggio, il pastificio pugliese presenterà in anteprima il nuovo linguaggio di marca durante uno degli eventi più importanti del settore.

L’obiettivo della strategia di rebranding del gruppo pugliese è comunicare la propria pasta intesa come un prodotto semplice e comune che, grazie all’esperienza, l’innovazione e all’eccellenza delle materie prime con cui viene creata, diventa un capolavoro di sapore. Il nuovo linguaggio si incaricherà di veicolare i valori della marca attraverso una serie di touch-point. La semplicità che diventa arte, il gusto per la componente materica, la capacità artigiana sono alla base del nuovo linguaggio di Granoro, a partire dal packaging system della Linea Dedicato.

In occasione di Cibus, inoltre, Granoro presenterà in anteprima il nuovo pack (che sarà lanciato sul mercato ad ottobre 2022) ai buyer e agli stakeholders del retail. I nuovi pack si caratterizzano per l’eleganza, la cura del dettaglio e una raffinata leggerezza. Una preziosa occasione per cominciare a svelare in anteprima il nuovo linguaggio di marca durante uno degli eventi più importanti del settore.

Infine all’interno dello stand Granoro (Padiglione 05 – Stand A 004) il 3 e 4 maggio sarà ospitata l’esibizione dell’artista leccese Michele Plati, Fiorista e Architetto dei fiori, vincitore della sesta edizione del concorso di arte floreale ‘Bouquet Festival di Sanremo 2022’. La sua presenza e la sua arte consentiranno di attenzionare i visitatori attraverso la creazione e la composizione di installazioni dal grande impatto estetico e scenografico realizzate con materiali non convenzionali: legno, ceramiche pugliesi, travertini, tronchi di alberi, midollino, spighe, pasta, grano, elementi naturali.