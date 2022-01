Non torna a casa da ieri, appello per cercare Giovanni

Si chiama Giovanni Rella, ha 42 anni, è andriese, ed è un ragazzo "speciale", diversamente abile. Ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Lo si sta cercando in ogni dove. Indossava un pantalone blu scuro e un giubbotto blu elettrico. «Chiunque lo abbia visto, provi a darne notizia. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Di tutti» dice la sindaca Giovanna Bruno. In caso di notizie contattare la Polizia locale di Andria al numero 0883.290517 o le altre forze dell'ordine.