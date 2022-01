La “Puglia in bottiglia” alle Masserie Zucaro

Una serata diversa, immersi nel cuore dell’Alta Murgia, scoprendo i sapori della tradizione in un percorso di degustazione che tratteggia un’ideale geografia dei vini pugliesi da nord a sud della nostra regione, nella splendida cornice delle Masserie Zucaro, luogo di ristoro e di incontri speciali in cui chiunque può sentirsi a casa.

Parte domani sera il primo appuntamento con “la Puglia in bottiglia”, il ciclo di eventi promosso dalle Masserie Zucaro in collaborazione con “Fedeli alla Vigna”, lo studio di consulenza enotecnica per l'accompagnamento alla produzione del vino. Seguendo un itinerario che dai monti dauni attraversa la Puglia fino al profondo Salento, questo percorso diviso in quattro tappe, inizia domani sera con una degustazione di pregiati vini di Daunia e Capitanata prodotti secondo una filosofia di ricerca e rispetto delle radici che valorizza le modalità e le tecniche di raccolta, analisi e imbottigliamento dei vini. Più che semplici vini artigianali, si tratta di produzioni naturali, biologiche e sinergiche in cui sono custoditi preziosi sentori di vitigni di prima scelta, offerti in masseria durante serate a tema in cui vivere, ad ogni sorso, un’esperienza unica di sapori.

«Già l’estate scorsa gli amici di “Fedeli alla Vigna” ci hanno condotti alla scoperta di vini meravigliosi che i nostri ospiti hanno molto apprezzato – conferma Annalisa Zitoli di Masserie Zucaro – e la partecipazione e l’interesse dimostrati ci hanno convinti a proporre a tutti questo nuovo percorso di degustazione. Per l’occasione abbiamo studiato delle ricette ad hoc preparate con i prodotti freschi del nostro orto, tutto rigorosamente a km zero. Durante la cena, le varie portate saranno accompagnate dai vini proposti nella serata e potremo scoprire tante curiosità sulle uve, sulle tecniche di raccolta e produzione di queste specialità della tradizione pugliese. Un’esperienza più unica che rara».

Di seguito il calendario degli appuntamenti con “la Puglia in bottiglia” alle Masserie Zucaro

14 gennaio - Daunia e Capitanata

28 gennaio - DOC Castel del Monte

11 febbraio - Alto Salento e Valle d’Itria

25 febbraio - Salento

Contatti

Le Masserie Zucaro Contrada Posticchio A.C.

Telefono 0883 1955528 389 6473686

Facebook: https://www.facebook.com/masseriezucaro

Email: info@lemasseriezucaro.it

Sito: https://lemasseriezucaro.it/