In tv con l'ultima stagione di Gomorra. E, sui giornali, con la copertina della rivista Donna Moderna. È un periodo d'oro per l'attrice coratina Ivana Lotito. Venerdì scorso sono andate in onda le prime due puntate del capitolo finale della serie televisiva che ha consacrato il suo personaggio. Nella produzione Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano, Azzurra è la moglie di Genny Savastano e la madre del piccolo Pietro. Genny l’ha lasciata e si è dato alla latitanza. Tutti i sogni che avevano assieme sono crollati in un attimo, ma Azzurra non può lasciarsi abbattere. Suo marito ha fatto la sua scelta, ma lei ha Pietro di cui occuparsi e farà di tutto per tenerlo al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta.

«Nella quinta stagione - ha raccontato Ivana a Sky - Azzurra incontra un genere di dolore che ha a che fare con i sentimenti più cupi e profondi. C’è veramente uno sforzo di emancipazione personale che di emancipazione nel ruolo di donna. Sarà molto coraggiosa». Non a caso, sulla copertina della nota rivista femmile, insieme alla foto di Ivana in abiti "borghesi", campeggia il titolo "Più forti di quanto crediamo". «Per me c’è un prima Gomorra e un dopo Gomorra, la parte di mezzo è la più bella della mia vita» ha aggiunto Ivana. «Comprendo che un prodotto come questo, perché rimanga la storia, è giusto che abbia una fine» ha concluso.