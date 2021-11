Erbenobili e Casale Missore 1786, titolare del marchio registrato "Compagnia della terra", sono aziende che hanno sede a Corato, il cui territorio è compreso nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e collocato tra il Castel del Monte e la cattedrale di Trani, quindi nel cuore della Puglia Imperiale.

Erbenobili è un’azienda specializzata nella produzione di integratori alimentari mediante l’applicazione dell’antico metodo Spagyrico. Nel laboratorio di produzione, autorizzato ai sensi del D. Lgs 111/92, vengono controllati e modulati tempi, umidità e temperatura di tutte le differenti fasi di produzione, dalla macerazione alla decantazione, ottenendo così dei prodotti di elevata qualità racchiudenti tutta la ricchezza dei principi attivi delle piante. L’esperienza ventennale e l’elevata professionalità dimostrano come una realtà produttiva di eccellenza, quale Erbenobili, ha permesso di ricevere il brevetto di produzione grazie alla tecnica di estrazione innovativa ed unica, che porta così l’azienda ad affermare la propria qualità sia in Italia che all’estero.

La Società Semplice Agricola "Casale Missore 1786", titolare del marchio "Compagnia della terra", registrato presso il Mise, prende il nome dal casale costruito appunto nel 1786 e sito nella tenuta della famiglia Gallo, che operava l'agricoltura e l'allevamento sin dalia fine del secolo XVIII. Viene costituita l’1 aprile 2011 per pura passione, da Massimo Mazzilli che subentra nella gestione degli anziani genitori. Gli uliveti sono posti in collina a 290 metri s.l.m., prevalentemente irrigati, sviluppati su 8 ettari di superficie con circa 1.000 piante con età media 80 anni. Vengono utilizzati solo concimi organici e si pratica l’inerbimento degli uliveti, alternato alle arature. Il principale metodo di raccolta è la brucatura a mezzo di agevolatori a spalla, con il parziale ausilio di scuotitori al tronco per le piante più imponenti.

La mission agricola della Società è improntata sin dalla nascita, alla sostenibilità ambientale e rispetto delle antiche "cultivar", flora e fauna locali; difatti, pratica l'agricoltura biologica e produce oltre che Evo da monocultivar "Coratina", anche cereali, leguminose e mandorle. Organizza eventi del gusto sia in campo, sia in luoghi suggestivi della città di Corato e della regione Puglia, riproponendo le antiche tradizioni per la valorizzazione dei prodotti della terra e la tutela della cultura contadina. L'olio extra vergine d'oliva prodotto da “Compagnia della Terra”, con l’etichetta Tenuta Donna Teresa, è inserito nella zona di produzione olivicola della Dop “Terra di Bari” - sottozona Castel del Monte. Principale protagonista di quest'area di produzione è la cultivar “coratina”, pianta autoctona tipica del territorio del Nord Barese. Questo olio Evo è prodotto al 100% da questa varietà, che è talmente pregiata da essere utilizzata anche e purtroppo per correggere olii di bassa qualità che spesso si trovano in vendita, o vengono prodotti in altre zone del Paese ma privi delle medesime qualità organolettiche. Compagnia della Terra volutamente imbottiglia 100% di Evo da "Coratina" per mantenere invariate le caratteristiche organolettiche e salutistiche (di recente recensite dall’Autorità statunitense FDA). Nel rispetto di questa filosofia produttiva, la Società Agricola Casale Missore 1786 ha conseguito la Certificazione di produzione biologica dell’Unione Europea e la certificazione di produttore dalla DOP Terra di Bari sottozona Castel del Monte.

Queste affermate realtà coratine, grazie anche alla sinergia nata all’interno dell’Associazione Imprenditori Coratini di cui fanno parte, hanno deciso di collaborare e condividere la propria mission, al fine di intraprendere un percorso comune di eccellenza. A tal proposito, nasce D-Nobile e DK-Nobile, integratori alimentari a base di vitamina D3 e K2 miscelati nell’ olio Evo Bio Tenuta Donna Teresa di Compagnia della Terra. La scelta di stabilizzare tali vitamine nell’olio Evo è dettata dal fatto che l’utilizzo di questa materia prima facilita il loro assorbimento in quanto, per essere assimilate, devono essere inglobate in micelle costituite da acidi grassi e dai monogliceridi; Inoltre, l'olio Evo di cultivar Coratina, a differenza degli altri olii alimentari, è costituito da un’altissima concentrazione di polifenoli, in particolare ricco di oleuropeina, ottimo antiossidante per il benessere del corpo. In un’epoca nella quale finalmente si comprende il significato di sostenibilità ambientale, Erbenobili e Casale Missore 1786 - Compagnia della Terra, in questo caso rappresentano un esempio di best practice in grado di esaltare le capacità e il valore del tessuto produttivo locale, che grazie all’associazionismo possono generare nuove opportunità per il territorio e occasioni di lavoro per i giovani e le persone che vivono in città.