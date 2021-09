Riscossa, la più antica pasta di Puglia che nel 2022 si appresta a festeggiare i suoi 120 anni, rafforza la sua leadership sul territorio nazionale e si presenta alla 20esima edizione del Cibus di Parma. «Abbiamo deciso di investire in questa importante vetrina - afferma Margherita Mastromauro, general manager del Pastificio Riscossa - perché, in Italia e a Parma, Cibus rappresenta il crocevia di importanti relazioni per il nostro lavoro. Non siamo nuovi a questo genere di fiere, ma quest’anno partecipare ha un valore in più, perché il Covid ha fermato le fiere per 2 anni e soprattutto perché ci accingiamo ad annunciare importanti novità. La prossima fiera di Anuga in Germania, a Colonia, rappresenterà il lancio di importanti scelte che caratterizzano i prossimi obiettivi di Riscossa».

L’azienda coratina ha sempre voluto puntare sulla qualità e sul made in Italy e si appresenta ad un importante cambio di strategia rispetto al passato. «C’è il mercato, la concorrenza, ci sono i prodotti e dobbiamo stare al passo con i tempi e con le nuove esigenze dei nostri consumatori» prosegue la general manager. «Abbiamo, per tutti questi motivi, allargato la nostra offerta commerciale. Non abbiamo più una sola linea di prodotto, classica. Al prodotto di massa, più venduto e richiesto dal retail, abbiamo aggiunto i prodotti di alto valore e forte tendenza, come la gamma 100% grano italiano. È stata realizzata una campagna mediatica molto forte che spinge i consumatori a scegliere i prodotti “made in Italy”. Abbiamo inserito, quindi, una nuova linea, dal nome “Premium”, trafilata in bronzo, di filiera certificata e con alta percentuale proteica. A brevissimo - conclude Margherita Mastromauro - proporremo questa eccellenza tutta italiana con un nuovo packaging, nell’ottica della sostenibilità, totalmente riciclabile in carta».