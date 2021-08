Mercoledì Danilo De Mari presenta "Restart metabolico" nel chiostro del Comune

Mercoledì 4 agosto alle 19 nel chiostro di Palazzo di Città, Danilo De Mari pubblica il suo libro "Restart metabolico", edito da Longanesi. L'evento è organizzato da Mondadori Corato (per info e prenotazioni 379.1864922), Mariella Sivo dialogherà con l'autore.

Il libro. Quante volte, dopo aver mangiato, ci sentiamo gonfi e ancora affamati? Non è fame nervosa ma il modo in cui il corpo esprime il suo bisogno di vitamine, sali minerali e nutrienti. Il cibo che portiamo in tavola ha ormai perso quasi per intero il proprio patrimonio di principi nutritivi e ci assicura solo un bel carico di calorie, che si depositano in cuscinetti di grasso. Ingrassiamo morendo di fame!

Ma non è tutto. Le nostre vite frenetiche ci fanno accumulare tossine che inducono stati di infiammazione cronica, stress ossidativo e acidità, mentre lo stress psicologico ci spinge a reprimere le emozioni negative: rabbia, paura, tristezza, senso di colpa ci intasano, spesso spingendoci a mangiare ancora peggio. Ed ecco servita la ricetta perfetta per un metabolismo rallentato, che non fa più il suo lavoro e ci regala invece una lunga lista di problemi: sovrappeso, gonfiore, meteorismo, acidità, cattiva digestione, dolori addominali, stanchezza, mancanza di concentrazione, irritabilità.

Per perdere peso e non recuperarlo mai più dobbiamo allearci con il nostro metabolismo. In tre fasi distribuite in 31 giorni il metodo De Mari opera un restart metabolico: senza privazioni, senza ricette dagli ingredienti introvabili, con l’ausilio di semplici workout mirati che rimetteranno in movimento anche i più sedentari e con un occhio allo stile di vita italiano, il programma depura il corpo dalle tossine e spegne l’infiammazione, ripristinando l’equilibrio che ci consente di perdere peso mentre ritroviamo energia e benessere in modo stabile e duraturo.

L'autore. Danilo De Mari è farmacista ed esperto in fitoterapia. Tiene convegni e corsi di formazione per professionisti e addetti ai lavori in cui insegna il proprio innovativo metodo di Restart metabolico, basato su una visione integrata della salute come risultato di alimentazione corretta, esercizio fisico e una equilibrata gestione delle emozioni. Nel 2017 ha aperto una pagina Facebook in cui spiega con linguaggio semplice e accessibile i concetti complessi alla base di una sana e corretta nutrizione. Oggi è considerato un autorevole influencer della buona salute e la sua community conta più di 365mila followers. I suoi video sono seguiti ogni mese da oltre un milione di persone.