Greenaetwork, anche Rongplace a sostegno della campagna di crowdfunding

Anche Rongplace è a sostegno della campagna di crowdfunding di Greenaetwork, il primo social network per la sostenibilità di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Le due realtà hanno disegnato insieme un’esperienza immersa chiamata “Io e il pianeta” per invitare i partecipanti alla riflessione e all’espressione della relazione con il pianeta. Per scoprire come queste due realtà si allineano con gli obiettivi della agenda 2030, è possibile connettersi oggi alle 12 in diretta Facebook per ascoltare l’intervista tra Federica Buonsante (fondatrice Rongplace) e Serena (Co-fondatrice Greenaetwork).

