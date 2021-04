"Pesticide e glyfosate free", Granoro Dedicato ottiene la certificazione

Granoro “Dedicato”, la prima ed unica pasta a di filiera con grano 100% Puglia lanciata nel 2012 da Granoro, si arricchisce di una nuova e importante certificazione per garantire ulteriore sicurezza alimentare ai propri consumatori. Da oggi i prodotti a marchio Granoro “Dedicato” sono infatti certificati “Pesticide Free e Glyfosate Free”.

Si tratta di una certificazione imparziale poiché condotta da un ente terzo (DNV-GL) finalizzata a garantire l’assenza, (intesa come zero tecnico), di residui di prodotti fitosanitari attraverso una attenta e intensa attività di monitoraggio analitico lungo tutta la filiera produttiva, dal campo fino al pacco di pasta. Con questa certificazione Granoro va oltre quanto disciplinato dalle attuali norme sulla sicurezza alimentare che disciplinano i limiti massimi di contaminanti ammessi in un alimento, offrendo quindi ai propri consumatori una pasta senza residui di pesticidi, come il glyfosate.

«L’utilizzo esclusivo di grano duro pugliese - spiegano da Granoro - rappresenta un grande vantaggio da questo punto di vista perché è proprio in questo territorio che da sempre si coltiva il miglior grano duro d’Italia, che matura naturalmente al sole, senza utilizzo di sostanze chimiche. La Puglia è la terra che ha dato origine al frumento duro e per le sue condizioni pedoclimatiche rappresenta l’areale ideale in cui anche lo sviluppo di alcuni patogeni come le micotossine è pressoché limitato. Per questo motivo la certificazione di prodotto “senza pesticidi” è il giusto coronamento al lavoro e all’impegno che i nostri agricoltori e i nostri agronomi svolgono quotidianamente, rispettando il Disciplinare di Produzione “Dedicato” e le linee guida per una sana e corretta applicazione delle buone pratiche di coltivazione».

La Filiera “Dedicato” grano duro 100% Puglia in questi anni si è consolidata sempre di più rappresentando un vero e proprio modello di agricoltura sostenibile, fatto di persone, agricoltori, agronomi, trasformatori che insieme hanno condiviso idee e visioni per un obbiettivo comune: produrre grano duro di qualità da cui ottenere una pasta eccellente tutta pugliese.

La certificazione “pesticide free e glyfosate free” si aggiunge a quelle già in possesso, come la certificazione di “Filiera ISO 22005” e “Prodotti di Qualità Puglia” che garantiscono la tracciabilità del grano dal campo alla tavola e la corretta applicazione di tutte le buone pratiche di produzione.