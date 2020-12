Presentato il calendario della Caritas di Corato in collaborazione con Madogas Natural Energy

Madogas Natural Energy, fornitore di luce e gas, conferma la sua vocazione alla solidarietà, dimostrandosi un’azienda attenta ai bisogni di tutti, specie degli ultimi. Già durante il primo lock-down Madogas Natural Energy ha donato 5000 mascherine all’ospedale “Umberto I” di Corato, offrendo un contributo essenziale alla cittadinanza in un periodo in cui l’emergenza coronavirus era nella sua fase più critica.

Oggi, con l’uscita del nuovo calendario solidale che Madogas Natural Energy offre gratuitamente in tutte le sue sedi ai clienti, viene inaugurata la felice collaborazione con la Caritas locale a sostegno degli ultimi. L’azienda vuole assecondare la vocazione alla solidarietà, puntando direttamente sui suoi servizi: «vogliamo essere vicini a chi è rimasto indietro – spiegano Sergio e Massimo Zucaro – per questo abbiamo deciso di devolvere un contributo economico direttamente all’associazione Caritas di Corato a sostegno dei più bisognosi. Inoltre, in futuro individueremo, su consiglio della Caritas locale, due famiglie in difficoltà per sostenerle nel pagamento delle bollette con una fornitura di luce e gas di 1500 € l’anno».

Sarà la stessa Caritas locale a segnalare all’azienda coloro che beneficeranno di questi contributi perché Madogas Natural Energy vuole dare energia a chi si trova in difficoltà per essere vicina alle persone, offrendo loro un segno di speranza a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Madogas Natural Energy è un’azienda fortemente radicata sul territorio pugliese e in questo periodo complicato di incertezza e di precarietà economica, vuole essere vicina ai più bisognosi, mettendo a disposizione proprio i servizi che abitualmente offre ai cittadini. «Fornire luce e gas a chi ha più bisogno – confermano i fratelli Zucaro – è un modo per sentirci più vicini a coloro che in questo momento hanno difficoltà con le bollette e con tutte le altre spese da sostenere».

Madogas Natural Energy ha sempre intrapreso attività benefiche, a partire dalla filosofia dell’azienda che punta tutto su fonti di energia pulite. La sensibilità al tema ambientale, che l’azienda vive quotidianamente nel suo lavoro di fornitura di energia, si sposa sempre più a un’etica solidale che è attenta alle esigenze del territorio e dei cittadini. Per questo Madogas Natural Energy vede nella Caritas locale il punto di riferimento ideale per orientare le sue iniziative di solidarietà sociale a favore dei più bisognosi.

Il sostegno solidale è una scelta precisa ma anche una chiamata ad agire, un appello a cui la Madogas Natural Energy risponde sempre con prontezza di spirito e di azione.