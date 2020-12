Piste ciclabili, si cambia: eliminate le corsìe per le bici e anche alcune strisce blu

La Giunta ha comunale ha emanato una direttiva che predispone l'eliminazione delle piste ciclabili in tutta la città e, in alcune zone del centro abitato, delle strisce blu che indicano i parcheggi a pagamento.

Nel dettaglio, il provvedimento - che è immediatamente eseguibile e ha validità fino alla predisposizione di un piano parcheggi in fase di studio da parte dell'amministrazione comunale - «sospende l'efficacia delle piste ciclabili attualmente esistenti, eliminando quelle istituite su viale Diaz (tratto compreso tra via Parini e via Dante, unico tratto rimasto di tutta la pista ciclabile esistente sull'estramurale), via Dante, piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti, corso Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini, via Imbriani e via De Gasperi».

La direttiva, inoltre, «stabilisce in via sperimentale che sul tratto di largo Plebiscito, corso Mazzini, piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti, corso Cavour, corso Garibaldi e viale Diaz, lo spazio già destinato alla pista ciclabile dovrà riportare il cartello di divieto di fermata» e che «sul primo tratto di via De Gasperi a partire da corso Garibaldi, via Imbriani, via Dante, escluso l'isolato della banca e della parrocchia Incoronata, lo spazio già destinato alla pista ciclabile e dove compatibile con una circolazione sicura, dovrà riportare il cartello di sosta consentendola, previa apposizione di pannello aggiuntivo, per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 21, mentre le il restante delle ore senza limite di tempo».

Nel provvedimento si prende anche atto «della fine contrattuale della gestione dei parcheggi a pagamento delle zone precedentemente individuate come zone blu sui corsi cittadini, su via Castel del Monte, via Imbriani, via don Minzoni, via Mercato e via Dante» e «trasforma il tratto già zona blu di via Castel del Monte in parcheggio libero a tempo riportando il cartello di sosta, previa apposizione di pannello aggiuntivo, per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 21, mentre il restante delle ore senza limite di tempo; trasforma, ancora, il tratto precedentemente individuato come zone blu sui corsi cittadini, via Imbriani, via don Minzoni, via Mercato e via Dante in parcheggio libero riportando il cartello di sosta».

«L'istituzione della pista ciclabile sul territorio - si legge nella delibera - ha subìto negli anni numerose modifiche che hanno disorientato il corretto uso delle stesse da parte della popolazione. Istituite con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19/06/2008, così come previste nel progetto di P.U.T. predisposto all'epoca, il suddetto atto di programmazione non è mai stato approvato dal Consiglio Comunale. Le piste ciclabili hanno visto dapprima la dislocazione sull'anello dei corsi cittadini e la loro penetrazione sull'anello esterno denominato extramurale, attraverso le radiali che li congiungevano ma nel tempo sono state compromesse da una serie di interventi che ne hanno fatto venir meno la loro armonia ed il loro legame con il territorio. Dapprima le piste ciclabili sono state eliminate lungo l'extramurale e successivamente su via Paolucci a causa del raddoppio della Ferrotramviaria. Interventi che, seppur necessari dall'evolversi della mobilità urbana, hanno fatto venir meno la logica e l'armonia che le legava al territorio».

È intendimento di questa amministrazione comunale rivedere i processi di mobilità urbana con uno studio che tenda a verificare la fattibilità di una mobilità ecosostenibile ed organica» continua a delibera. «È necessario procedere ad un più ordinato e corretto uso degli spazi attualmente destinati ad una pista ciclabile che non presenta la sua organicità originaria destinandola dove è possibile ad una sosta a tempo. È interesse di questa amministrazione comunale predisporre un piano parcheggi che tenga conto, altresì, della scadenza contrattuale della gestione delle zone precedentemente individuate come zone blu con sosta a pagamento».

Al Dirigente del V Settore Polizia Locale - Servizi Sociali è demandata l’emanazione degli atti conseguenziali inerenti alla direttiva.