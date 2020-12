Galizia: «Corato in attesa di ricevere riconoscimento ministeriale di città della ceramica»

«Il comparto dell’artigianato va sostenuto e valorizzato. Nasce così l’Intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale. Il mondo dell’artigiano continua a pagare il conto salato della crisi da Covid 19 e a certificarlo sono proprio i dati deludenti tanto sulla produzione quanto sull’occupazione: nei primi 3 mesi del 2020, infatti, il numero delle imprese artigiane in Italia è sceso di 10.902 unità. Entro la fine dell’anno il numero complessivo delle imprese artigiane potrebbe ridursi di quasi 100mila unità, con una perdita di 300mila posti di lavoro».

Così, in una nota, la parlamentare Francesca Galizia (M5s) al margine di una prima riunione svoltasi nell’ambito dell’Intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale.

«La crisi del settore - prosegue la deputata - parte da lontano e oggi, con un’emergenza sanitaria ed economica ancora in corso, diventa ancora più importante e urgente intervenire per impedire la chiusura di ulteriori attività artigianali. Con questa consapevolezza è stato costituito l’Intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale a cui ho scelto di aderire, perché ho particolarmente a cuore le sorti dell’artigianato sui nostri territori. Il settore ceramistico, poi nello specifico, è uno tra i tratti identitari più forti dei nostri territori, per questo ho scelto di difenderlo e supportarlo, sebbene molti sostengano stia ormai scomparendo.

E sono contenta che tra quelle che potenzialmente riceveranno il riconoscimento dal Mise come città della ceramica vi siano anche Corato e Rutigliano, entrambe produttrici di manufatti di grande valenza artistica. Il comparto artigianale va rilanciato, valorizzato, potenziato e nell’ambito delle attività che svolgeremo come Intergruppo parlamentare punteremo a farlo in tutte le sue declinazioni» conclude la Galizia.