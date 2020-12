Ecco il primo consiglio comunale targato De Benedittis: convocato in presenza il 21 dicembre

Si terrà lunedì 21 dicembre alle 10 in prima convocazione (e il giorno 28 dicembre alla stessa ora, in seconda convocazione), il primo consiglio comunale dell'amministrazione De Benedittis.

L'assise si riunirà in presenza nella sala consiliare, nel rispetto delle misure anticontagio. A tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso. Sarà però assicurata la trasmissione in streaming.

I punti all’ordine del giorno:



Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti previo esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale Giuramento del Sindaco. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta comunale. Accertamento dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Assessore dei componenti della Giunta comunale Elezione dei componenti la Commissione Elettorale.

Proprio oggi è stata resa nota in maniera ufficiale dal Comune l'avvenuta proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale. Non ci sono variazioni rispetto a quanto emerso all'indomani dello spoglio.

Gli eletti. Antonella De Benedittis, Beniamino Marcone, Benedetto Tarantini e Antonella Varesano di Demos; Salvatore Mascoli, Aldo Addario, Alessandro Palmieri e Nadia D'Introno del Pd; Eliseo Tambone, Giuseppe Di Bartolomeo, Michele Arsale e Carlo Colonna di Rimettiamo in Moto la Città; Valeria Mazzone e Anna Carminetti di Italia in Comune. Mimmo Pisicchio di Italia Viva.

Tre i seggi per la coalizione di Vito Bovino. Oltre allo stesso Vito Bovino (candidato sindaco non eletto), ci sono Michele Bovino della lista Bovino Sindaco e Anna Malcangi di Sud al Centro.

Sono 6, invece, i consiglieri per il centrodestra. Il candidato sindaco non eletto, Luigi Perrone, poi Gabriele Diaferia, Nando Bucci e Ignazio Salerno per Direzione Corato. Uno a testa per Udc, cioè Graziella Valente, e Forza Italia, ovvero Enzo Mastrodonato.

Com'è noto, Beniamino Marcone e Antonella Varesano nominati assessori, saranno sostituiti in consiglio dai primi due dei non eletti della lista Demos, ovvero Giulio D'Imperio e Franco Avella.