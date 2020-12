Buoni spesa per disagio economico, ecco il bando. Via alle richieste da lunedì 14

È stato pubblicato oggi dal Comune l’avviso di bando (clicca qui per consultare il testo completo) per buoni spesa in favore di famiglie in condizione di disagio economico. Da lunedì 14 dicembre sarà possibile presentare domanda per ottenere i buoni, utilizzabili negli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici, medicali, per l’igiene e la cura della persona e della casa.



I requisiti per l’accesso. Nel mese di novembre 2020 non aver avuto un reddito netto, in qualsiasi modo percepito, superiore a 600 euro (nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona) più 200 euro per ogni componente aggiuntivo - fino ad un tetto massimo di 1.400 euro. Alla data del 30 novembre 2020, non disporre sui conti correnti famigliari di risparmi superiori a 3.000 euro (nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona) più 1.000 euro per ogni componente aggiuntivo, fino ad un tetto massimo di 7.000 euro.

Importo dei buoni spesa. In caso di nucleo con un solo componente: 150 euro; nucleo con due componenti: 300 euro; nucleo con tre componenti: 450 euro; nucleo con quattro componenti: 600 euro; nucleo con cinque o più componenti: 750 euro

Tempistiche e modalità di presentazione delle domande. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 23:59 del 30 dicembre inviandola all’indirizzo web: https://corato.bonuspesa.it (il portale sarà attivo da lunedì mattina). Per ulteriori informazioni, da lunedì è possibile contattare i numeri 080.9592406, 080.9592407, 080.9592429, 080.9592408, 080.9592282, 080.9592402, 080.9592454, dal lunedì al venerdì (9-12) e il martedì e giovedì (16-17).