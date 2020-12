Covid, Perrone scrive a Emiliano: «Manca personale, rabbioso malcontento dei cittadini»

Una nota per denunciare «la carenza di personale sanitario destinato al controllo del Covid 19 del distretto socio sanitario di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi». L'ha inviata il senatore Luigi Perrone al al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Sono qui a segnalare e ad invitarla a voler porre rimedio, con l’urgenza che il caso richiede, ad una situazione, ormai cronica, di carenze in cui versa il distretto di Corato- Ruvo di Puglia e Terlizzi» scrive Perrone ad Emiliano.

«Infatti gli uffici vaccinali di Ruvo di Puglia e Terlizzi sono carenti della figura del medico che operi in pianta stabile e che possa anche adempiere alle certificazioni medico legali. Ma l’aspetto più grave è che questo distretto, che conta ben oltre i 100.000 abitanti, non è stato assolutamente rinforzato da personale sanitario da dedicare al controllo del Covid-19 contrariamente a quanto è avvenuto per altre città. L’aver concentrato su Molfetta tutta la problematica covid-19 riveniente da Molfetta Giovinazzo Corato Ruvo Terlizzi ed anche altri paesi, si è tradotto in un mancato, non dico rapido, ma almeno accettabile tempo di tracciamento dei casi.

Infatti è diffuso un notevole e rabbioso malcontento dei cittadini letteralmente sequestrati in casa ben oltre i tempi di un ragionevole ritardo perché manca il tracciamento e la prenotazione dei tamponi concentrati tutti su di un drive a Molfetta che, per ovvi motivi, non riesce a coprire tutto il fabbisogno di un’area così grande a cui è destinato.

Non posso non sottolineare la diversità di trattamento del territorio di Corato Ruvo e Terlizzi rispetto ad altre zone della stessa ASL che sono state dotate, a pochi chilometri di distanza fra di loro, di diversi drive-in e di personale adeguato. Chiedo pertanto che venga utilizzato un drive-in e che gli uffici di igiene vengano dotati di personale e attrezzature dedicati al contenimento della pandemia».